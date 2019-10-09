Karalar’a borçlanma yetkisi verildi Dünkü meclis toplantısında CHP grubu tarafından yeniden gündeme getirilen 169 milyon liralık borçlanma yetkisi Cumhur İttifakı’nın desteğiyle oy birliği halinde kabul edildi Karalar, borçlanma yetkisini aldıktan sonra, meclise teşekkür etti Karalar: "Bu borçlanma belediyeyi rahatlatacaktır. Biz de işimize bakacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar’a 169 milyon lira borçlanma yetkisini oy birliği ile verdi.

Zeydan Karalar Başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisine CHP Grubu tarafından yeniden getirilen borçlanma yetkisi Cumhur İttifakı’nın şartlı olarak verdiği destek sonucu meclisten oy birliği ile geçti. Başkan Karalar, meclise teşekkür ederek, “Bu borçlanma belediyeyi rahatlatacaktır. Biz de işimize bakacağız” dedi.

Gündemin ikinci maddesi olan 20202024 Stratejik Plana ait komisyon raporu üzerinde yapılan konuşmalardan sonra rapor oy birliğiyle kabul edildi.

9 madde ise teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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