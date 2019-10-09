İncirlik hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

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ADANA'daki TürkABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi. Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.



ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

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