Adanaspor, Engin İpekoğlu ile anlaştı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da, Levent Eriş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Engin İpekoğlu getirildi.

Adanaspor'da ligin 7. haftasında deplasmanda alınan 21'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le pazartesi günü yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışına giren turuncubeyazlı ekip, kendilerine 20152016 yılında TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Engin İpekoğlu ile görüştü. İstanbul'da Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile yaptığı görüşme sonrasında görevi kabul eden İpekoğlu'nun Adana'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

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