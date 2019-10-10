Adana Devlet Tiyatrosu’nda sezon heyecanı

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 20192020 sezonunu üç yeni oyunla açmaya hazırlanıyor.

Sezonun açılış oyunu Cengiz Toraman’ın kaleme aldığı, Halil Akarsu’nun yönettiği “Rüstem Oğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi." Oyunun dekor tasarımı Sertel Çetiner’e, kostüm tasarımı Berfin İlhan’a, ışık tasarımı H.İbrahim Karahan’a, müzikleri Kemal Günüç’e ve koreografisi Lilia Petrova’ya ait.

İlk gösterimini 15 Ekim Salı günü H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde yapacak oyunda; Murat Aslan, H.Barış Özkan, Nazlı Köymen, R.Serdar Şeker, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gizem Göbenli, Tuğba Sükmen ve Osman Çiçek rol alıyor.

Adana Devlet Tiyatrosu’nun ikinci oyunu olan “Ayrılık” ise 17 Ekim Perşembe günü saat 18.00 de Sabancı Oda Tiyatrosu’nda seyirciye merhaba diyecek. Behiç Ak’ın yazıp, yönetmenliğini N.Fırat Demirağ’ın üstlendiği oyunda Özlem Kaya ve N.Efe Ünsal rol alıyor.

Minik izleyiciler ise 20 Ekim Pazar günü saat 11.00 de H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde Ebru Kara’nın yönettiği, dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarını konu alan "Sihirli Keman" adlı oyun ile buluşacak.

Oyun biletleri H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Gişesi, Gazipaşa Gişe ve internet gişesinden temin edilebilecek.

ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.