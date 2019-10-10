Festival boyunca 95 ton çöp toplandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Lezzet Festivali’nde oluşan atıkların geri dönüşümüne katkı sağladı.

Festival alanına bitkisel atık yağ toplama bidonları ve geri dönüşüm kutuları yerleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, 200 litre bitkisel atık yağ ve 1 ton 125 kilo ambalaj atığı topladı.

Adana Valiliği’nce gerçekleştirilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, bu yıl ‘‘ Büyük Akdeniz Şöleni’’ temasıyla 456 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne özverili çalışmaları ile Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri damgasını vurdu. Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 270 bin misafirin katıldığı, ulusal ve uluslararası otoritelerin takdirini kazanan festivalde 4 sıkıştırma aracı ve 285 personel ile 3 vardiya halinde hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Sıfır Atık Projesi kapsamında, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturup, ayrıca geri dönüşüme katkı sağladı.

Lisanslı firmalar aracılığı ile festival alanının muhtelif yerlerine geri dönüşüm kutuları ve bitkisel atık yağ toplama bidonları yerleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 ton 125 kilo ambalaj atığı, 200 litre bitkisel atık yağ toplayarak hem geri dönüşüme, hem de doğanın korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı. Festival boyunca 95 ton çöp toplayan ekipler festivalin nezih bir ortamda gerçekleşmesine dikkat etti.

ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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