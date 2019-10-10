Sendikadan meclise borçlanma teşekkürü

Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Semiha Soylugan tarafından Başkan Zeydan Karalar’a 169 milyon lira borçlanma yetkisi veren Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine birer karanfil verildi.

Meclis çalışmalarına başlamadan önce Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Semiha Soylugan kısa bir konuşma yaparak borçlanma yetkisi verdikleri için işçiler adına teşekkür etti ve daha sonra tüm meclis üyelerine, meclis görevlilerine ve basın mensuplarına birer karanfil takdim etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, “İnşallah tüm alacaklarınızın tamamı ödenir” dileğinde bulundu.

Başkan Zeydan Karalar’ın katılmadığı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste teklifler ilgili komisyonlara, komisyon kararları da geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.30’da devam edecek.

ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.