Zeytin toplarken uçurumdan yuvarlanıp mahsur kaldı Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, Can-Kur ekibi 5 saatlik çalışma sonrası kurtardı İki ayağı da bilekten kırılan şahsı "Canko" isimli köpeği de bir an olsun yalnız bırakmadı

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Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, CanKur ekibi 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Vayvaylı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Davut Dinçer dün yabani zeytin toplamak için 'Canko' isimli köpeğiyle dağa çıktı. Dinçer, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu 50 metre yuvarlanan Dinçer, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşmek üzereyken bir çalıya tutundu. Bu arada köpeği Canko da yanından ayrılmadı. Dinçer mahsur kaldığı yerde üzerindeki cep telefonundan 112'yi arayarak "Ben dağdan düşüp yuvarlandım şu an uçurum kenarındayım düşmek üzereyim iki ayağım da bileklerimden kırıldı yürüyemez haldeyim" diyerek bölgeyi bildirip yardım istedi. Bunun üzerine 112 ekibi olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı CanKur ekiplerine haber verdi. CanKur ekipleri olay yerine hareket edip kısa sürede Dinçer'i buldu. Ekipler önce Dinçer'i mahsur kaldığı uçurum kenarından kurtardı. Daha sonra ise iki ayağı da bileklerinden kırık olduğu için sedyeye konarak sıkıca iple bağlandı. Tüm bunlar yaşanırken Dinçer'in köpeği de onu hiç bırakmadı. CanKur ekipleri yaklaşık 5 saatlik bir teknik çalışmanın ardından Dinçer'i uçurumdan indirip ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hastanede tedavi altına alınan Dinçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADANA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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