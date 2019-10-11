Adanalı yazardan "Siyah Nefes"

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Adanalı Yazar C. Fırat İzgi’nin üçüncü romanı çıktı.

Okuyucuyla buluşup çok satan "Kelebek Ömrü Kadar Aşk"ın ikinci serisi olan "Siyah Nefes" raflardaki yerini aldı. Uyuşturucunun esaretindeki gençlerin hayatına ışık tutan C. Fırat İzgi bu romanı 3 yılda tamamladı. Uzun araştırmalar sonucunda yazdığı "Siyah Nefes" isimli romanının gençlerden daha ziyade ebeveynlerin okuması gerektiğini ifade eden İzgi, “Bu roman ailelere ışık tutacak bilgiler içermektedir” diye konuştu.

ADANA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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