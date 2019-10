11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği

Çukurova Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Salbaş’ta etkinlik düzenlendi. İlkokula devam eden kız çocuklarına yönelik etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. “Güçlü kızlar güçlü yarınlar” sloganıyla düzenlenen etkinlikte kız çocuklarına başta kitap olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce, 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla kız çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan çok amaçlı salonda gerçekleştirilen etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in eşi Ayşe Çetin de katıldı. Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Azime Kocacık yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında erkekler kadar söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Azime Kocacık, “Siz inanırsanız içinizden bir kadın cumhurbaşkanı bile çıkabilir. Biz sizlere güveniyoruz” dedi.

Kız çocuklarının gösterileriyle beğeni topladığı etkinlikte çocuklara başta kitap olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Adana’da faaliyet gösteren çeşitli lions kulüpleri de etkinliğe katılarak kız çocuklara hediyeler verdi.



"Kızlarımız gözbebeğimizdir"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk toplumunun güçlü olmasında aile kurumunun önemli yeri olduğunu vurgulayarak, “Geleceğin anneleri olan kız çocukları bizim gözbebeğimizdir” dedi. Başkan Soner Çetin, “Bizler kız çocuklarımıza hayatın her alanında başarılı olacağına dair büyük güven duyuyoruz. Büyük Önder Atatürk de her fırsatta Türk kadınına duyduğu güveni dile getirmiştir. Sizler de bu güvene layık olacaksınız. Buna inanıyorum” şeklinde konuştu.

