Büyükşehir’den TSYD’ye kötü haber Merkez Park içerisindeki TSYD’ye bedelsiz tahsis edilen 1000 metrekarelik yerin tahsisi TSYD’nin kamu yararına çalışan derneklerden olmaması nedeniyle Sayıştay kararı doğrultusunda kaldırıldı CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, TSYD’nin Başkan Zeydan Karalar tarafından aynı yerde kalmasını istediğini belirtti

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesine tahsis edilen yerin tahsisini Sayıştay Raporları doğrultusunda iptal etti.

Başkan Zeydan Karalar’ın katılmadığı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar dileyen bir konuşma yaptı.

Gündemin 32. maddesinde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Merkez Park içerisindeki 1000 metrekarelik Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne tahsisli yerin tahsisinin iptaline yönelik komisyon raporunu oy birliğiyle kabul etti.

Konu hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, Sayıştay denetçisinin incelemeleri sonucu söz konusu yerin bedelsiz olarak ancak kamu yararına çalışan derneklere tahsis edilebileceğini, TSYD’nin ise bu kapsamda olmadığı için tahsisin kaldırılması zorunda kaldıklarını söyledi. Seyhan, “Başkanımız Zeydan Karalar bu yerin yine TSYD tarafından kullanılmasına devam etmesini istemiştir” dedi.

Gündemin 36. Maddesinde ise Ceyhan Ticaret Odası’nın Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüzde 30’luk hissesinin yüzde 6’sının Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ait komisyon raporu da oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce yüzde 10 hissesi bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararla hissesi yüzde 16’ya çıktı. Bu karara istinaden Ceyhan OSB’de Belediye 2 asil 2 yedek üye ile temsil edilecek. Bu konuda verilen teklife göre Ceyhan OSB’de Başkan Zeydan Karalar ve Zafer Koç asil üye olarak, Mustafa Bayar ve Nusret Saçlı da yedek üye olarak temsil edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nda eksik olan 1 şube müdürlüğü kadro değişikliği teklifi de komisyona havale edilmeden oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Ekim ayında toplam 47 maddeyi görüşerek çalışmalarını tamamladı. Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 11 Kasım 2019 tarihinde saat 14.30’da devam edecek.

ADANA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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