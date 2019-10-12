Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’lilere gözaltı Adana’da terör örgütü propagandası yapan HDP İlçe Eş Başkanları ve eski eş başkanı olan 3 kişi gözaltına alındı

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na karşı PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanları 2 kişi ve eski eş başkan olan 1 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatına karşı, Ceyhan HDP ilçe Teşkilatının kullanımındaki Facebook hesabından PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yapıldığı tespit etti. Şüpheliler şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanları olan Seyfettin Aydemir, Delal Mamuk ve eski HDP ilçe eş başkanı olan Tahir Özdemir olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda elde edilen çeşitli evrak ve dijital materyal incelemeleri TEM Büro Amirliği’nde devam etmekte.

ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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