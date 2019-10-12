Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolundaki uygulama noktasında şüphelenip bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda S.B.'nin olduğu belirlenen un çuvalından polis şüphelendi. Polis çuvalları açıp unu döktüğüne içine gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.B sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:15

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.