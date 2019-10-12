Adana'da 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen S.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:15

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.