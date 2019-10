Japonların başarı sırrı 5S AOSB’de

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 2014 yılından bu yana, sanayicilere ve bölge çalışanlarına, çeşitli konularda eğitim vermek için kurulan AOSB Akademi’de bu kez Japonlar’ın disiplin sanatı olarak adlandırdığı “5S Metodu” eğitim konusu oldu.

AOSB ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi işbirliğinde gerçekleşen eğitimin ilk aşaması AOSB Bölge Müdürlüğü Ceyhan Salonu’nda gerçekleştirildi. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Kalite Sistemleri Geliştirme Müdürü Onur Yılmaz tarafından verilen ve 3 gün süren eğitimin son iki gününde, AOSB’de bulunan fabrikalarda 5S uygulamaları yapıldı.



‘’İşletmelerde başarı, düzenden gelir’’

Onur Yılmaz, yaptığı sunumda, dünyanın en disiplinli ülkelerinden biri olan Japonya’nın başarı sırlarından biri olan 5S Metodu’nun teorik bilgilerini aktardı.

Onur Yılmaz, 5S Metodu’nın, kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, bu ortamın devamlılığını sağlamak için geliştirilmiş bir teknik olduğunu dile getirdi.

5S Metodu’nun, iş hayatında çalışma performansını büyük ölçüde arttırmasından dolayı son dönemlerde en çok uygulanan tekniklerden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, ‘’5S Metodu; işletmelerdeki düzeni, disiplini sağlamak, gereksiz malzeme stokunu engellenmek, çalışanların verimliliğini arttırmak, düzgün, kolay ve ulaşılır arşivleme yapılmasını sağlamak, malzeme ve iş gücü israfını azaltmak, güvenliği ve çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla oluşturulan bir sistemdir’’ dedi.

5S Metodu’nun yaşamın her alanında kullanılabileceğini kaydeden Yılmaz, Japonların başarı sırrını şu cümlelerle anlattı:

‘’ 5S, beş aşamadan oluşan, adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alan bir organizasyon yöntemidir. İlk adım olan Seiri; ayıklama demektir. Bu aşamada, gerekli olan ve elimizde tutmamız gereken şeyler ile gereksiz olan ve atmamız gereken şeyleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Ardından gereksiz olandan kurtulmalı ve gerekli olanı kullanım sıklığına göre yerleştirmeliyiz. İkinci adım, Seiton yani düzenleme. Bu adım, elimizde tutmaya karar verdiğimiz şeyleri ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulabilmek ve kullanabilmek için yaptığımız düzenlemeler anlamına gelir. Üçüncü aşama, temizlemedir. Her yeri temizce süpürmek, her şeyi temiz tutmak, istemeyen her türlü nesneyi çalışma ortamından uzak tutmaktır. Her zaman denetime hazırlanıyormuş gibi temiz olmalıyız.’’

5S Metodu’nda ilk 3 aşamanın en önemli adımlar olduğunu söyleyen Yılmaz, dördüncü adımın Seiketsu yani standartlaştırma anlamına geldiğini söyledi. Yılmaz, ‘’ Dördüncü adımda, gelinen noktayı standartlaştırmalı ve geri dönüşe imkân vermemeliyiz. Malzeme ve ekipman yerleşimlerini, işaret, tabela ve formları standartlaştırmalıyız. Son adım Shitsuke yani disiplindir. Doğru işlemlerin devamlılığının sağlanmasında kalıcı bir alışkanlık yaratılmalıdır. Elde edilecek disiplin ile belirlenen prosedürlere uyumun devamlılığı sağlanmalıdır’’ şeklinde konuştu.

5S Metodu’nun işletmelerde kalite değerini yükselttiğini, harcamalarını azalttığını ve üretim maaliyetlerini düşürdüğünü belirten Onur Yılmaz, sunumun sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

3 gün süren eğitimde Mazlum Boru ve Adanus Plastik firmalarında 5S Metodu’nun ilk adımı olan ‘’Ayıklama’’ aşaması eğitime katılan tüm firma yetkililerine bu kez uygulamalı olarak anlatıldı.

