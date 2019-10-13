Ressam Hakan Çapkan şehir karmaşasını sergiledi Çizimlerinde doğa-kent-insan ilişkilerini ön plana çıkaran Ressam Hakan Çapkan, Adana’da açtığı resim sergisinde binaların insan hayatına nasıl etki yaptığını betimledi. 35 eserden oluşan Çapkan’ın sergisi 24 Ekim 2019 tarihine kadar Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nde görülebilecek.

Çizimlerinde doğakentinsan ilişkilerini ön plana çıkaran Ressam Hakan Çapkan, Adana’da açtığı resim sergisinde binaların insan hayatına nasıl etki yaptığını betimledi.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nde açtığı resim ve karikatür sergisi hakkında konuşan Hakan Çapkan, toplumsal karmaşa içerisinde binaların insanlara yaptığı etkilerin dışında ayrıca doğaya olan özlemleri anlatan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide yapraklar arasında çizdiği mavi göz içindeki bebekte binaları da resmeden Çapkan, dışkıyla beslenen böceğin dışkıyı yuvarlayıp bir binanın önünde durmasını karikatürize etti.

35 eserden oluşan Çapkan’ın sergisi 24 Ekim 2019 tarihine kadar Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nde görülebilecek.



Hakan Çapkan kimdir?

1979 yılında Mersin'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Mersin'de tamamladı. 19982002 yıllarında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimİş Öğretmenliği Bölümü Grafik Ana Sanat Dalında eğitim gördü. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak göreve başladı. Yurt içinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2010 yılında Adana Taş Mekan Çıkmazı Galerisinde ikinci kişisel sergini 2018 yılında Adana Gündoğdu Sanat Galerisi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Galerisinde açtı. Atölyesinde Güzel Sanatlar Bölümlerine hazırlanan öğrencilere İmgesel tasarım; İç Mimarlık, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencilerine Perspektif dersleri verdi. Renklikafalar Illstration’da çocuk kitabı İllüstratörülüğü yaptı. Çizimlerinde doğakentinsan ilişkilerini ön plana çıkaran sanatçı halen Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapmakta ve kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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