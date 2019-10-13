Adana'da torbacı operasyonu Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Yeşilyurt mahallelerinde sokakta uyuşturucu sattığı ve torbacı diye tabir edilen şahısların olduğu yönünde ihbar aldı. Bu ihbar üzerine iki mahalleye baskın yapan polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Ö.O., D.Ş., A.O., H.K. ve V.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 623 gram esrar, 6.20 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.