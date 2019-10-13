"Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi" açılıyor ATO Başkanı Atila Menevşe, küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticisinin kendi modellerinin tasarımını Adana’da yaptırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde etmeleri ve rekabet gücünü artırmalarını hedeflediklerini belirtti

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Üretim ve Çevre Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kurdukları "Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi"nin Ekim ayı içerisinde faaliyete geçeceğin bildirdi.

Menevşe yaptığı açıklamada, ATO'nun başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi’nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin iştirakçisi olduğu projeyle Adana'da bulunan yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticisinin kendi modellerinin tasarımını Adana’da yaptırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde etmeleri ve rekabet gücünü artırmalarını hedeflediklerini söyledi. Menevşe, "İmalatçı ve toptancı firmalarımızın koleksiyon oluşturma süreçlerine katkı yapacak merkezimiz, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine sanal sunum yapma imkanı da sağlayacağız. Ayrıca proje kapsamında oluşturulan merkezde konularında uzman 3 personel istihdam etmekteyiz'' dedi.

Moda Tasarım Merkezi'nde dijital baskı makinesiyle yapılacak numunelerin kumaşlarının kalıp ve şablona gerek olmadan önceden görme imkanı elde edileceğini belirten Menevşe, "Model tasarımı ve kalıp hazırlama imkanlarının yanında 3D sistemi sayesinde ürünlerin sanal mankenler üzerinde deneniyor olması firmalarımızı tekrar tekrar numune dikme külfetinden kurtaracaktır. Koleksiyon hizmeti dışında, merkezimizde firmalarımızın üretimleri için de kalıp, serileme ve pastal hizmeti verilecek. Ayakkabı tasarım bölümünde ise ayakkabı imalatçılarımız için 2D ve 3D model tasarımları yapılmasının yanında, kalıptaban analizleri, koleksiyon modatrend araştırmaları, yapılan tasarımların ya da hazır modellerin ıstampaya aktarılması, model renklendirme çalışmaları ve bilgisayarlı kesim makineleri için tanımlama ve takımlama hizmetleri verileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

2020 yılının başına kadar ayakkabı ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyelere özel olarak merkezde yaptıracakları ilk tasarımlardan ücret alınmayacağını vurgulayan Menevşe, "2020 yılının Eylül ayında proje desteği sona erecek. Merkezin kendi imkanlarıyla ayakta durmaya devam etmesi için sektör temsilcilerinin merkezde tasarım yaparak destek vermelerinin gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı'na şehrimize kazandırılan yatırımlara öncülük ettiği için teşekkür ediyorum'' dedi.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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