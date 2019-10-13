Karacaoğlan'da doğalgaz sevinci

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’de doğalgazın yaygınlaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğirli bu konforu hak ediyor” dedi.

Karacaoğlan Mahallesinde, altyapısı tamamlanan sokaklar için gaz verme töreni düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir burada yaptığı konuşmada “Uygun fiyatla, çevreci ve temiz yakıt kullanmak elbette sizlerin de hakkı. Doğalgaz konforunu Karacaoğlan Mahallesi sakinlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şuan binden fazla konutumuzun faydalanacağı şekilde şebeke döşenmiş durumda. Diğer sokaklarımız ve mahallelerimizin de doğalgaz ile buluşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğirli bu konforu hak ediyor" diye konuştu.

Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan törene Başkan Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.