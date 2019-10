Karalar: "Adana’nın cazibesini artıran her proje için minnettarım" Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için, insan odaklı, geniş, yeterli yeşil alanı bulunan konut alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni konut alanlarının insanın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde planlanıp, insan odaklı uygulamaya geçirilmesiyle, Adana’nın daha yaşanabilir bir kent haline geleceğini söyledi.

Başkan Karalar, özel bir firmanın konutyaşam alanı açılışında yaptığı konuşmada, “Adana’nın her karış toprağında, her mahallesinde, kentin güzelleşmesi, doğru yönde evrilmesi, dönüşmesi için katkı sağlayan, projeler yapan herkese minnettarım. Adana için yapılan her iş, Adana adına bir ileri gidiştir. Adana ileri gitmeyi, hatta yürüyerek değil, koşarak ilerlemeyi hak etmektedir. Biz de doğru iş yapan, milletin hakkını yemeyen herkesin yanındayız” dedi.



"Herkes aldığı ruhsata uygun inşaat yapacak"

Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde; mimarlar, müteahhitler ve yapı denetçilerinin tamamıyla bir araya geldiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “282 binanın ruhsat aldığını fakat iskan alamadığını söyledim. Çünkü ruhsatı almış, bunun üzerine binlerce metrekare inşaat yapmış. 12 kat için ruhsat almış, 18 kat yapmış. Ya da 5 bin metrekare inşaat için ruhsat almış, 7 bin metrekare inşaat yapmış. Buna iskan verme şansınız yok. Verdiğiniz zaman içeri girersiniz. Ayrıca bir vicdan meselesidir bu. Zaten vermedik. Şimdi burada konutları görüyorsunuz. Yeşil, havadar, olağanüstü geniş, refah. Böyle çalışan müteahhitlerin yanındayız” diye konuştu.

Türkiye’nin bir kriz içinde olduğunu ve Adana’nın bundan nasibini aldığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“İnşaat olmazsa ekonomide durgunluk olur. İnşaatı hareketlendirmek lazım ve biz de bunun için mimarlarla ve müteahhitlerle sürekli birlikte çalışıyoruz. Tabii ki vatandaşın hakkını hukukunu yemeden, onların işini nasıl yaparız diye birlikte çalışıyoruz. Umarım yakında çalışmalarımız sonuç verecek ve onlar da rahatlayacaklar.”



"Ülkeye ve dünyaya karşı da sorumlusunuz"

Sıradan bir belediye başkanlığı yapmamaya kararlı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Artık belediye başkanlarının kendisine oy veren partilileri işe alan, kendisine oy veren partilileri göreve getiren yönetici sınıfından çıkması gerektiğini düşünüyorum.

Elbette bize oy veren herkese karşı sorumluyuz ama Adana’nın tamamına karşı da sorumluyuz. Yaptığımız işlerin kentin bütününce takdir edilmesini istiyoruz. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğer kentinizde Türkiye’nin tamamını, dünyayı ilgilendiren bir güzellik varsa, bunu açığa çıkarıp, dünyaya yaymak gibi de bir göreviniz olmalı. Sadece Adana’ya karşı değil, ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren bir güzelliğiniz varsa, ülkeye ve dünyaya karşı da sorumlusunuz. Şehremininin görevleri arasında bu da olmalıdır. Biz öyle yapıyoruz. Adana lezzet diyarı bir memlekettir. Böyle bir konuda Adana’nın UNESCO'nun Gastronomi Kenti ağına dahil olmaması bence düşünülemezdi. İşte dünyanın Adana’yı lezzet diyarı olarak tanımasını sağlamak üzere harekete geçmek bize düştü. Pudu Hepa’nın doğduğu, dünyada barış antlaşmasını yapan ilk kadının Adana’da, Tatarlı Höyük’te olduğunu da dünyaya duyurmak gerek. Memlekette değerlendirilmeyen ne güzellik varsa değerlendirmek, duyurmak bizim vazifelerimizin arasındadır.”



"Herkes kendi kapısının önünü temiz tutsun"

Adana’nın eski bir kent olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Adana ne yazık ki görüntüsü kirli bir kent. Hepimizin görevi Adana’nın bu kirli görüntüsünü ortadan kaldırıp, gurur duyduğumuz bir kent haline getirmek olmalıdır.

Tabii burada bütün iş belediye başkanlarına yıkılırsa, başarılı olmak mümkün değildir.

Herkes kendi kapısının önünü temiz tutarsa, kent temiz olur. Bu konuda her vatandaşımızın üzerine düşeni yapmasıyla ve tabii bizim de denetleme görevini yerine getirmemizle, bu kent daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir hale gelecektir. İş birliği ve güç birliği yaparsak dünyada cazibesi olan bir kent haline gelebiliriz. Bu yolda başlayan çabalarımızı sürdüreceğiz ve Adana’yı geliştireceğiz.”

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

