Çukurova Danışma Kurulu toplandı Toplantıda söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Adana’nın sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini dile getirdi, hayata geçmesini istedikleri projelerini paylaştı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "3 ayda bir bu buluşmaları gerçekleştireceğiz, beyin fırtınası yapmaya devam edeceğiz”

Çukurova Belediyesi’nin 55 kuruluşu bir araya getirerek oluşturduğu Danışma Kurulu, yeni dönemde ilk toplantısını yaptı.

TMMOB’a bağlı odalar, meslek odaları, üniversiteler, dernekler ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu toplantısında açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sizlere danışmadan, sizlerin fikirlerini almadan hiçbir adım atmak istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Danışma Kurulu’nu oluşturan kurumlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızı 5.5 yıldır sizlere gösterdiğimizi düşünüyorum. 5.5 yıldır her hafta Halk Günü’nde vatandaşların sorunlarını dinliyoruz, ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ uygulaması ile sosyal medya üzerinden hemşerilerimizle iletişim halindeyiz, ayrıca her ay muhtarlarla bir araya geliyor mahalle sorunlarını konuşuyoruz. Bu da yetmiyor mahalle toplantıları yapıyoruz. Bunlarla yetinmiyoruz. En değer verdiğimiz uygulamalarından biri Danışma Kurulu toplantıları” dedi.



"Büyükşehir ile uyum içindeyiz"

Başkan Soner Çetin, çoğulcu ve katılımcı belediyecilik anlayışının yeni dönemde de devam edeceğini söyledi. Çok yoğun çalıştıklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, seçimde yüzde 60’a yakın oy aldığını ve bu durumun sorumluluğunu artırdığını kaydetti. Başkan Çetin, yeni döneme güvenle baktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“31 Mart’ta seçim bitti ve siyaseti bir kenara bıraktık. Ancak aynı siyasi anlayıştaki belediye başkanlarının daha uyumlu çalıştığı da bir gerçek. Şu anda biz Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Geçen dönem Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı’nı Aşıklar Bulvarı üzerine yapmak istemiştik. Ancak alan bize ait olmasına karşın Büyükşehir Belediyesi bunu engellemişti. Biz de parkı başka bir alana yapmak zorunda kaldık. Şimdi o alana Jakaranda Ormanı yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile görüştüm ve orası için ortak bir proje gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki mayıs ayında Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali yapacağız. Festivaller Adana’nın imajının olumlu yönde değişmesine büyük katkı sağlıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali kentimize değer katan etkinlikler. Biz bunlara şimdi Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali’ni ekliyoruz.”



İŞKAD önerdi hazırlıklar başladı

Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali’ni İŞKAD Başkanı Berman Mantı’nın önerisi üzerine hayata geçirmeye karar verdiklerini açıklayan Başkan Soner Çetin, bu festivalin yeşile ve doğaya verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Soner Çetin, Büyükşehir Belediyesi ile aralarındaki uyumun daha büyük projelerin hayata geçmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Soner Çetin’in konuşmasının ardından Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Osman Kaya, Portakal Çiçeği Karnavalı Koordinatörü İlhami Günsel, Hayvan sever dernekleri adına Nesrin Çıtırık, Adana Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Çukurova Özürlüler Derneği Başkanı Ahmet Ataş, Adana Barosu Başkan Vekili Av. Sabahattin Gümüş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği adına Nesrin Güçhan ve Çukurova Üniversitesi adına da Doç. Dr. Cehap Türkeri söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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