MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tespiti yapılan kanunsuzluklarla ilgili, “Kamuoyu kanunsuz eylemleri gerçekleştirenlerin koltuklarını hala nasıl koruduklarını ve aynı uygulamaları tekrarlamayacaklarının garantisini kimin vereceği sorularına cevap bekliyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, düzenlediği basın toplantısında MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katılacağı bölge toplantısıyla ilgili bilgiler vererek gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yaptı.



“Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz”

Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şubesi olarak desteklediklerini vurgulayan Sezer, “Bu operasyon bir savaş değil, binlerce yıldır süren hak ile batılın mücadelesinin günümüze yansımasıdır. Tevhit bayrağını göklere çeken şanlı milletimiz kahraman ordusuyla birlikte bu harekattaki yerini almaktadır” dedi.

Ülke olarak bu harekatta başka devletlerin onayına veya meşruiyet ifadelerine gerek duyulmadığını hatırlatan Sezer, “Haklılığımızın kanıtı yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış milyonlarca Suriyeli ve terör örgütünün hedef gözetmeden katlettiği askerlerimiz ile bebek, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu sivil şehitlerimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun temsilcileri olarak ordumuzun ve siyasi iradenin yanındayız” ifadelerini kullandı.



11. Bölge Toplantısı 27 Ekim’de

MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şubesi olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarının altını çizen başkan Sezer, 27 Ekim Pazar günü kentteki bir otelde düzenlenecek bölge toplantısı ile ilgili bilgiler verdi. Sezer, saat 10.00’da başlayacak toplantıda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’den yaklaşık 500 misafiri ağırlayacaklarını belirterek, “Sendika üyelerimize yönelik bir eğitim verilecek, hem eğitimcilerin sorunları gündeme getirilecek hem de bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak. Bu konuda Adana’da konuklarımızı şehrimizin adına yakışır bir şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Adana’daki eğitim gündemine dair açıklamalarda da bulunan Sezer, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan yaşanan skandalların konuşulduğunu, ellerindeki belgelere göre mobing, adam kayırmacılığı ve bazı kanunsuz işlerin yapıldığının artık net bir şekilde ortaya çıktığını ancak soruşturma sonuçlarına rağmen bu kişilerin hala aynı koltuklarda oturmaya devam ettiklerini söyledi.

Sezer, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bazı müdürlük çalışanları hakkında müfettişlerin yaptığı soruşturmalar sonrasında uygunsuzlukların çıktığını kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“MTSK sınavlarında çeşitli haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamaların yapıldığı, herhangi bir sürücü belgesine sahip olmadıkları halde tüm ayrıntılar tasarlanıp, görev alacak kişiler belirlenerek 186 kişinin hukuksuz bir şekilde ehliyet yükseltme sınavlarına alındığı, ilçe milli eğitim müdürünün direktifleri doğrultusunda bazı komisyon üyelerinin korunup kollandığı, hazırlanan özel listelerle kura çekilmeden hep aynı isimlere görev verilerek organize bir şekilde hareket edildiği ve sınavda görev almak isteyen eğitimcilerin büyük kısmının hakkının yendiği, sürekli görev alan ve diğer eğitimcilerin hakkının yenmesine neden olan bu kişiler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile aynı soyadı taşıyan bir kişinin daha olduğu, müdürlükte şef olarak görev yapan bazı kişilerin adlarının çeşitli yolsuzluklara karıştığı, kanunsuz iş yaptığı belirlenen bu kişilerden birine, daha önce yapılan bir soruşturmada MTSK sınavları ile ilgili bir görev verilmemesi istendiği halde, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ısrarla görev verdiği, Haberci Modülü’nde yer alan komisyon üye sayılarıyla gerçekte oluşturulan komisyon üye sayıları arasında fark olduğu; inkar edilemeyecek ve üzeri örtülemeyecek bir şekilde net olarak kanıtlanmıştır.”

Tespiti yapılan uygunsuzlukların ardından kamuoyunun kanunsuzluk eylemlerini gerçekleştirenlerin koltuklarını hala nasıl koruduklarını ve aynı uygulamaları tekrarlamayacaklarının garantisini kimin vereceği sorularına cevap beklediğini kaydeden Sezer, “Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da keyfi uygulamalara asla müsaade etmeyeceğimizi ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek ‘Kral çıplak’ diye haykırmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, basın mensupları katıldı.

ADANA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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