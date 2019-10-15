Özel çocuklardan resim sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel çocuklardan resim sergisi

İHA

Adana'da, Bizde Varız Destekleme Derneği tarafından düzenlenen özel gereksinimli çocukların hazırladığı "Melek Ressamların Renkli Düşleri" adlı resim sergisi açıldı.

Özel çocuklardan resim sergisi

Adana'da, Bizde Varız Destekleme Derneği tarafından düzenlenen özel gereksinimli çocukların hazırladığı "Melek Ressamların Renkli Düşleri" adlı resim sergisi açıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu girişinde açılan sergi hakkında bilgi veren Bizde Varız Destekleme Derneği ve GESAM’ın üyesi ve aynı zamanda anaokulu öğretmeni olan Eda Şengül, kendi projesi olan bu sanatsal etkinliğin dernek tarafından desteklendiğini söyledi.
Sergiye 30 resim ile katılan özel çocuklarla bu çalışmalarında sanat eseri orta çıkarmak olmadığını ve onlara kaliteli zaman geçirtmek olduğunu ifade eden Şengül, “Bu çocuklar arasında otizmli, down sendromlular var. Biz çiziyoruz, onlara yardımcı oluyoruz, boyanması gerekenleri boyatıyoruz. Bu resimlerle çocukların kendilerini ifade etme gücünü gördük. Biz bunu başardık, çocuklar ve aileleri çok mutlu oldular. Konuşamayan çocuklarla şarkı söylüyoruz, resmin, sanatın gücünü burada görüyoruz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.
Konuşmalardan sonra sergide emeği geçenlere plaket verildi. Özel çocuklar daha sonra dans gösterisi gerçekleştirdiler.
Serginin açılışına CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Katibi Sevil Can, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İsmail Güneş ile çok sayıda sanat dernekleri ve STK’ların başkan ve yöneticileri ile özel çocukların aileleri ve gönüllü anneler katıldı.

ADANA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çetin: "Hayvanseverlerle işbirliği içindeyiz"
YEREL HABERLER Çetin: "Hayvanseverlerle işbirliği içindeyiz"
Adana’da termometreler 42 dereceyi gördü Adana'da vatandaşlar adeta yaz mevsimi yaşıyor
YEREL HABERLER Adana’da termometreler 42 dereceyi gördü Adana'da ...
Başkan Karalar projelerin takibinde
YEREL HABERLER Başkan Karalar projelerin takibinde
Sezer: "Keyfi uygulamalara asla müsaade etmeyeceğiz" Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tespit edilen kanunsuzluklarla ilgili, “Kamuoyu kanunsuz eylemleri gerçekleştirenlerin koltuklarını hala nasıl koruduklarını ve aynı uygulamaları tekrarlamayacaklarının garantisini kimin vereceği sorularına cevap bekliyor" dedi Sezer: "Barış Pınarı Harekatına destekliyoruz. Ordumuzun ve siyasi iradenin yanındayız" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 11. Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Adana’ya geliyor
YEREL HABERLER Sezer: "Keyfi uygulamalara asla müsaade ...
Rehber öğretmenlere 'Özgüven Projesi' eğitimi
YEREL HABERLER Rehber öğretmenlere 'Özgüven Projesi' eğitimi
Tarihi Arıkan Konağı yönetmen ve yapımcıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Tarihi Arıkan Konağı yönetmen ve yapımcıların ilgi ...
Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
Adana'da 459 projeden 128'i tamamlandı
YEREL HABERLER Adana'da 459 projeden 128'i tamamlandı
Karalar, Kozan OSB için talimat verdi
YEREL HABERLER Karalar, Kozan OSB için talimat verdi
İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)
YEREL HABERLER İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi ...
Kızılay kök hücre bağışı için okullarda
YEREL HABERLER Kızılay kök hücre bağışı için okullarda
Karalar, Kozan OSB için talimat verdi
YEREL HABERLER Karalar, Kozan OSB için talimat verdi
Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı
YEREL HABERLER Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
YEREL HABERLER Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş
YEREL HABERLER İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi ...
Eskort sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti Adana'da eskort sitesinden ulaştığı 5 kadına silah çekip, "Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın" diyerek 9 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Zanlının gasp ettiği paralarla kredi kartı borcunu ödediği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Eskort sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti Adana'da ...
Cezaevi müdürlü, polisli suç örgütünün "polisi şehit ettiği" iddiası Adana'da silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 kişi tutuklanırken, zanlıların 3 yıl öncesi bir trafik polisini şehit ederek bir başkasının suçu üstlenmesini sağladığı ileri sürüldü
YEREL HABERLER Cezaevi müdürlü, polisli suç örgütünün "polisi şehit ...
185 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER 185 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da polisin ...
Adana, taklit ve tağşiş'te Türkiye'de ilk üçte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı listede Adana’dan 62 firma yer aldı
YEREL HABERLER Adana, taklit ve tağşiş'te Türkiye'de ilk üçte Tarım ...
Kalıcı dövme ve piercinglerde hepatit riski Steril olmayan dövme ve piercing aletleri bulaşıcı hastalık saçıyor Tarihi Azteklere, Mayalara, Eski Mısırlılara, Kızılderililere ve birçok eski uygarlığa kadar dayanan, günümüzün en yaygın vücut modifikasyonlarından ‘dövme’ ve ‘piercing’ steril ortamlarda yaptırılmadığında ölümcül hastalıkların bulaşmasına yol açıyor
YEREL HABERLER Kalıcı dövme ve piercinglerde hepatit riski Steril ...
Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü
YEREL HABERLER Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü
Çukurova Danışma Kurulu toplandı Toplantıda söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Adana’nın sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini dile getirdi, hayata geçmesini istedikleri projelerini paylaştı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "3 ayda bir bu buluşmaları gerçekleştireceğiz, beyin fırtınası yapmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Çukurova Danışma Kurulu toplandı Toplantıda söz alan ...
Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan ...
Karalar: "Adana’nın cazibesini artıran her proje için minnettarım" Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için, insan odaklı, geniş, yeterli yeşil alanı bulunan konut alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Karalar: "Adana’nın cazibesini artıran her proje için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X