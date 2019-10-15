Hatalı dönüş kazaya neden oldu Adana'daki kazalar Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı

Adana’da hatalı dönüş yaptığı için bir otomobil, şeridinde giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı.

Adana’da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar, kameralara yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde otomobiliyle aşırı hız yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişinin refüje çarptığı görülüyor. Başka bir kazada ise hatalı dönüş yapan bir otomobil, diğer otomobile çarptı. Diğer kazada ise hatalı dönüş yaptığı için bir otomobilin, şeridinde giden motosiklete çarptığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı görülüyor.

ADANA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

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