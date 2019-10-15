Genç Kızılaycılardan yaşlılara moral

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çukurova Üniversitesi öğrencileri Genç Kızılay Ailesi, Huzurevi’nde barınan yaşlıları ziyaret edip moral verdi.

Ziyarette yaşlıların ellerini öpüp hayır duasını alan 70 kişilik Genç Kızılay ekibi, yaklaşık 200 yaşlının gölünü kazandı. Yaşlıların elini öpen, hayır dualarını alan, onlara torunları gibi şefkat gösteren genç Kızılaycılar, gitar eşliğinde nostaljik şarkılar söylediler. Yaşlıları şarkıları ile uzun yıllar öncesine götüren gençler, opera dinletisi de sundular.

Hilali Ahmer Kadınlar Merkezi’nin yaptığı Kızılay çiçeklerinin benzerinden broşlar yapıp yaşlılara hediye eden gençler, yaşlılara duygu dolu anlar yaşattılar.

ADANA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.