Doç. Dr. Baykan: "Kalp sağlığı için erken teşhis çok önemli"

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Oytun Baykan, erken teşhis ve düzenli muayene ile kalp damar hastalıklarının tedavisinde başarının arttığını söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Oytun Baykan, koroner arter hastalığının en sık karşılaşılan kalp hastalıklarının başında geldiğini belirterek, “Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarlar yani koroner arterlerin duvarında kolesterol içerikli yağlı plakların birikerek yıllar içinde damarı tıkaması sonucu oluşmaktadır. Koroner arter hastalığı oluşturduğu hayati risk çok fazladır. Zamanında fark edilmez ve önlem alınmazsa, kalp krizine neden olup, ölüme yol açabilir” dedi.

Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisinin hayati önemde olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Baykan, “Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG (ekokardiyografi ), eforlu EKG (koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi denen tanısal işlemin yapılması gereklidir” diye konuştu.



Anjiyo ameliyat değildir

Kalp damar hastalığı teşhisi konan hastalarda, kalp damarlarındaki daralmaların cerrahi olmayan yöntem ile açılmasına koroner anjiyoplasti adı verildiğini vurgulayan Doç. Dr. Baykan, “Balon anjiyoplastistent işleminde ince yapıda, ancak basınca dayanıklı balon kateter koroner damar içindeki daralmış bölgeye yerleştirilerek şişirilir. Damarı daraltan yağ, kireç ve çeşitli yapılardan oluşan plak kısmen ezilerek ve çatlayarak açılır” dedi.

Koroner anjiyografinin bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Baykan, koroner anjiyografinin hangi durumlarda yapılacağını ise şöyle sıraladı:

“Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına (angina) sahip kişilerde, kalp krizi geçirenlerde, daha önceden koroner girişim (balonstent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda, ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda, koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde, kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde, hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda, girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.”

ADANA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

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