Vali Demirtaş, yaralı askeri ziyaret etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında Suriye Resulayn’da yaralanan ve tedavi olmak üzere Adana’ya getirilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz’u hastanede ziyaret etti.

Yaralı askerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgiler alan Vali Demirtaş, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz’a acil şifalar diledi.

Vali Demirtaş, daha sonra, Türkiye’nin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütülen “Barış Pınarı Harekatı’nda görevli tüm askerlere başarı dileğinde bulundu.

ADANA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.