Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak"

İHA

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ciddi bir asfalt alımı gerçekleştirdik. Yüreğir Adana'nın yolları en iyi olan ilçesi olacak" dedi.

Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir “Yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ciddi bir asfalt alımı gerçekleştirdik. Yüreğir Adana'nın yolları en iyi olan ilçesi olacak” dedi.
Yüreğir'de farklı noktalarda ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Kocaişpir, “Ekiplerimiz bir taraftan yeni yollar açarken, bir taraftan da asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. 6 ayrı ekip yollarda parça bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz 35 ayrı mahallede parça bakım ve yama çalışmalarını tamamlarken 9 ayrı mahallede ise asfalt kaplama çalışması yaptılar. Önümüzdeki günlerde ilk etapta 18 ayrı mahallemizde asfalt kaplama çalışması yapacağız. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Asfalt çalışmasının zor ve pahalı bir iş olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt çalışması yapacağımız yerleri diğer kurumlarımıza da bildiriyoruz. Çalışma yapacağımız bölgede bir programları varsa onu tamamlamalarını istiyoruz. Sokaklarımızın yap boz tahtasına dönmesine, emeğimiz ve paramızın boşa gitmesine gönlümüz razı değil. Bu konu ile ilgili olarak herkesin duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.
Yüreğir'in bütün mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini belirten Kocaispir, “Asfalt ekiplerimiz Akdeniz Mahallesinde bozuk olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokakları asfaltladılar. Yollarımız Avrupa standartlarında yapılıyor. Bundan sonra da yoğun bir şekilde asfalt çalışmalarımız devam edecek. Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak” ifadelerini kullandı.

ADANA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER