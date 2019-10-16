Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), bu haftaki konserini 18 Ekim 2019 Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Bu haftanın konseri, yeni bir müzik şampiyonu olan dünyaca ünlü İngiliz orkestra şefi Rumon Gamba yönetiminde gerçekleşecek. Genç kuşak keman sanatçılarından Berfin Aksu ve Ankara Opera ve Balesi’nde vurmalı çalgılar sanatçısı olan Aykut Köselerli konserin solistleri olarak yer alacaklar.

Konserin ilk bölümünde, Türkiye’de 8 yaşında orkestra eşliğinde konser veren ilk solist olan ve dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Yehudi Menuh Keman Okulu’nu tam burslu olarak bitiren Berfin Aksu, Fazıl Say’ın en önemli bestelerinden biri olan, geleneksel Türk Müziği ile Avrupa müzik kültürü arasında köprü kuran “Haremde 1001 Gece Keman Konçertosu”nu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında, Çek Romantik Dönem bestecisi Antonin Dvorak’ın, ilk kez 22 Nisan 1885’te bestecinin kendi yönetiminde Londra’da seslendirilen, acı, ihtiraslı, ciddi temaları ve karanlık armonisinden dolayı diğer senfonilere benzemeyen “Senfoni No.7” eseri yer alacak.

ADANA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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