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Minik Simay'ın polis aşkı Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne ...

İHA

Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne geldiği sırada gördüğü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Zafer amca" diye bağırıp koşarak kucağına atladı.

Minik Simay'ın polis aşkı Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne geldiği sırada gördüğü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Zafer amca" diye bağırıp koşarak kucağına atladı Aktaş minik Simay'ı sevip ona polis oyuncak bebeği ve çeşitli hediyeler verdi Simay Tahtacı polisi kendilerini kötü adamlardan koruduğu için çok sevdiğini, büyüyünce polis olacağını söyledi

Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne geldiği sırada gördüğü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Zafer amca" diye bağırıp koşarak kucağına atladı.
Adana'da SerdarGülhan Tahtacı çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen ve Simay adını verdikleri kızlarını vatan ve polis sevgisiyle yetiştirdi. Bu nedenle Simay Tahtacı polisi çok seven bir çocuk olarak büyüdü. Her gördüğü yerde polisin yanına gidip onlarla sohbet eden minik Simay geçtiğimiz günlerde de çok sevdiği polisleri görmek için Adana Emniyet Müdürlüğüne gitti. Simay Tahtacı emniyet bahçesine girdiği sırada ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bir programa gitmek üzere kapıdan çıktığını gördü. Minik Simay "Zafer amca" diyerek bağırıp koşarak emniyet müdürünün kucağına atladı. Aktaş minik Simay'ı sevip sohbet etmeye başladı. Aktaş çocuğun yaşını ve ismini sorduktan sonra polise aşık olmasından çok memnun olduğunu söyleyip minik Simay'a polis bebeği ve çeşitli hediyeler verdi. Aktaş aileye de böyle içinde vatan sevgisi, polis sevgisi çocuk yetiştirdikleri için teşekkür etti. Aktaş daha sonra programa gitmek üzere ayrıldı. Ancak minik Simay, emniyet birimlerini tek tek gezip hem polislerle bolca vakit geçirdi hem de fotoğraf çektirdi.
Simay, polisi kendilerini kötü adamlardan kurtardığı için çok sevdiğini söyleyerek, "Ben de büyüyünce polis olup annemi, babamı bütün insanları kötü adamlardan koruyacağım" dedi.
Anne Gülhan Tahtacı ise çocukları dünyaya gelince onu vatan ve polis sevgisiyle yetiştirdiklerini anlatarak, "Polisi her gördüğüm yerde kızımızı onların yanına götürdüm. Kızıma polisten korkmaması gerektiğini, onların bizi koruduğunu, kötü adamlarla mücadele ettiğini söyledim. Bu sayede kızım polisleri çok sevdi. Onları nerede görse yanlarına gitmeye sevmeye başladı. Polisler de bizim bu isteğimizi geri kırmayıp, karşılık verince kızım polisleri çok sevdi. En son da emniyet müdürlüğü binasına gittiğimizde emniyet müdürünü gördük. Kızım o an 'Zafer amca' diyerek ona doğru koşup kucağına atladı. Evde kızımın oyuncakları hep polis malzemeleri. Cop, telsiz, kelepçe bile var" diye konuştu.

ADANA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:20
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