Vursavuş, şarkısına klip çekti

CHP Seyhan ve Adana Büyükşehir Meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, müzik sektörüne de profesyonel olarak girerek "Yaşadığım Kadar" adlı şarkısına ilk klibini çekerek CD'sini çıkarttı.

40 yıldır amatör olarak sürdürdüğü müzik çalışmalarının meyvesini almaya başlayan Vursavuş, ''Yaşadığım Kadar'' adlı şarkısına çektiği kliple müzik dünyasına profesyonel olarak girdi. Vursavuş, şarkının CD'sini de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'e hediye etti.

ÇGC Başkanı Esendemir, Vursavuş'un müzik sektöründe de başarılı olacağına inandığını ifade etti.

ADANA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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