Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı

ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezalarıyla haklarında arama kararı olan 28 kişi yakalandı. Uygulamada 29 tabanca, 26 av tüfeği ve bu silahlara ait 395 mermi de ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde asayiş uygulama noktası oluşturdu. Buralarda şüpheli görülenlerde GBT incelemesi ile arama yapıldı. 31 bin 135 şahıs ile 13 bin 779 aracın kontrol edildiği uygulamada, 29 tabanca, 26 av tüfeği ve bu silahlara ait 395 mermi ele geçirildi. Aranan 180 kişinin yakalandığı uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 şüpheli ele geçirildi.



ADANA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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