Şehit babası, oğlunun katilinin bulunmasını istedi

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunla ilgili tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı silahlı organize suç örgütünün 3 yıl önce trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit ettiğini, suçu üstlenmesi için de H.E.'yi (17) ikna ettiğini belirledi. Şehit polis Görenoğlu'nun babası Cabbar Görenoğlu, oğlunu şehit edenlerin tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması için yetkililere seslendi.

Olay, 4 Ağustos 2016'da merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Eşi Ebru ve 2 yaşındaki oğlu Tuna ile birlikte, yakınını ziyarete giden Mustafa Görenoğlu, bir kahvehanede haraç isteme nedeniyle çıkan kavgada yaralanan meslektaşlarına yardım etmek istedi. Ancak bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, şehit oldu. Görenoğlu'nun şehit olduğu, 2 polis ve 2 vatandaşın da yaralandığı silahlı kavgaya karışan 28 şüpheli gözaltına alındı. Tabancayı kendisinin ateşlediğini söyleyen H.E. (17) ile Hasan B. (27), Erdoğan Özütok (27), Süleyman Erarslan (52), Ufuk Çetin (27) ve Nurullah Tizer (18) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce cezaevinden çıkan ancak bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunla ilgili olarak yeniden tutuklanan Hasan B. ile 2 akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı 'silahlı organize suç örgütüne' yönelik soruşturma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda da, 74 şüpheliye yönelik Adana İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da operasyon yapıldı. Operasyonda, 4'ü kadın, 1'i cezaevi müdürü, 2'si emekli, biri görevde 3 polisin aralarında bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çete üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Adana Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç. ile örgüt lideri İ.K.'nin de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.

GERÇEK SUÇLU BULUNSUN

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, suç örgütü kurarak, adam öldürme, hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde etme gibi suçlar işleyen şüphelilerin, 3 yıl önce şehit edilen polis memuru Mustafa Görenoğlu'nun katil zanlıları olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin suçu üstlenmesi için H.E.'yi ikna ettiği ortaya çıktı. Polisin, tabancayı ateşleyeni belirlemek için çalışmaları sürerken, Görenoğlu Ailesi de gerçek katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Acılı baba Cabbar Görenoğlu, oğlunu şehit eden kişinin H.E. olduğuna ilk günden bu yana inanmadığını belirterek, hukuki mücadelesinin devam ettiğini söyledi. H.E.'nin 18 yaşından küçük olduğu için suç örgütü tarafından seçildiğini ifade eden Görenoğlu, "Gerçekler ortaya çıktığı için çok mutluyum. Oğlum geri gelmeyecek ama dünyalar benim oldu. Her hafta mezarına gidip sohbet ediyorum. Allahıma yalvarıyorum ve onun adaletine güveniyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza da güveniyorum. Onlara sesleniyorum. Oğlumu şehit edenlerin tespit edilip en ağır şekilde cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.



