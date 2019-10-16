Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karalar: "Ceyhan, 10 yılda görmediğiniz hizmeti 4 senede görecek" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iş adamı Ali Avcı'nın, annesi adına yaptırdığı toplum merkezinin açılışında, insanların parasını ve gücünü doğru yerlere kullanmasının, paylaşabilmesinin önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan'ın 10 yılda görmediği hizmeti 4 yılda alacağını da müjdeledi.

Karalar: "Ceyhan, 10 yılda görmediğiniz hizmeti 4 senede görecek" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iş adamı Ali Avcı’nın, annesi adına yaptırdığı toplum merkezinin açılışında, mevki, makam ve sermaye sahibi insanların, güçlerini içlerinden çıktıkları toplum yararına kullanmalarının en önemli insanlık ve adamlık olduğunu belirtti Başkan Karalar: "Adana’nın tamamına hizmet etmek zorundayız. Paramızı da, vaktimizi de iyi kullanacağız, iyi kadro kuracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iş adamı Ali Avcı’nın, annesi adına yaptırdığı toplum merkezinin açılışında, insanların parasını ve gücünü doğru yerlere kullanmasının, paylaşabilmesinin önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan’ın 10 yılda görmediği hizmeti 4 yılda alacağını da müjdeledi.
Başkan Karalar, Hayırsever iş adamı Ali Avcı’nın, annesi merhum Funda Avcı adına yaptırdığı Toplum Merkezi’nin Ceyhan Belediyesi’ne devri nedeniyle gerçekleştirilen açılış töreninde, özellikle dar gelirli ailelerinin kullanabilmesi için yapılan, 400 kişi kapasiteli, düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi toplantılara ücretsiz ev sahipliği yapacak tesisin Ceyhan’a kazandırılmasından ötürü büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Mevki, makam ve sermaye sahibi insanların, güçlerini içlerinden çıktıkları toplum yararına kullanmalarının en önemli insanlık ve adamlık olduğunu ifade eden Karalar, “Biz millet olarak gönlü zengin ama parada az zenginiz. İş adamı olan, bir şeye sahip olan insanlar, atalarından, babalarından çalışma azmini, dürüstlüğü, paylaşmayı huy olarak aldılar ama ne yazık ki çoğumuz bir sermaye almadık. Çoğumuz tırnağımızla kazıyarak, mücadelemizle, gayretimizle bir yerlere geldik. Ya mevki sahibi olduk, ya müessese sahibi olduk, ya da sermaye sahibi olduk. Bunlar olabilir ama bunun da ötesinde, eğer siz bir yerden yetişmişseniz, sahip olduğunuz serveti, gücü dönüp büyüdüğünüz, birlikte yaşadığınız insanları unutmayarak onlarla paylaşıyorsanız, bu son derece önemlidir. Esasında insanlık da budur, adamlık da budur. Funda Avcı Toplum Merkezi’ni yapan ve Ceyhan Belediyesi’ne devreden Ali Avcı’ya teşekkürlerimi, takdirlerimi iletmek istiyorum. Ve biliyorum ki kendisi bununla sınırlı kalmayacak ve daha başka hizmetler de yapacak. Zaten benim kulağıma da söyledi, ‘Bir kreş borcum var, onu da halledeceğim dedi’ Mehmet Ali Bilici’nin, Ali Avcı’nın kreşlerini yakın zamanda Adana’da açarız. Şimdiden kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Kanserojen olan asbestli boruları değiştiriyoruz
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Ceyhan’a ve farklı ilçelere yaptığı bazı hizmetlerle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, “Bakın 5 ayda ASKİ’yi, ayda 20 milyon lira açık veren durumdan, 1520 milyon lira fazla veren bir kurum haline getirdik. Bunun sayesinde Ceyhan’da başlayan ve duran, toplamda yaklaşık 267 km’lik su isale hattına başladık. 67 km’lik su isale hattının 58 km’sini bitirdik. Tamamı kanserojen asbestli boruydu bunların. Şimdi evlere kadar bütün şebekeyi değiştireceğiz, yenileyeceğiz ve inşallah Yedigöze’den Ceyhan’a sağlıklı su getireceğiz. Bunu bu dönemde bitireceğiz. 67 km’lik asbestli su isale hattını JICA kredisiyle başlatmışlardı bir önceki dönemde. Ama evlere kadar olan isale hattını, şebekeyi değiştirmeyi kendi imkanlarımızla, yaklaşık 25 milyon liraya ihale ettik. Kendimiz çözeceğiz. Sizin yıllardır yapılmayan Çamlıyolunuz vardı. Parke yolun taşlarını söktük, yarısını yaptık. Diğer yarısını da çok kısa sürede bitireceğiz. Köylerin yolunu yapmaya devam ediyoruz. Bütün köylerin yolunu seneye yapacağız. Şu anda 10 ilçede arıtma işini yapıyoruz. Adana’nın 10 ilçesinde arıtma yok. Adana’nın üçte birine sağlıklı su verilemiyor. Denize açılan ikinci ilçemiz, Yumurtalık ve Ceyhan’da arıtma yok, su yok. Ama biz Yedigöze’yi bitirerek, Ceyhan’ın, Yumurtalık’ın, İmamoğlu’nun ve Kozan’ın merkezine ve 164 köye su götürme işini 1 buçuk milyar liraya değil, 300 milyon liraya yapacağız” diye konuştu.
Belediye Başkanı’nın sadece kendini seçenlere iş veren, kendini seçenlere makam veren bir konumda olmaması gerektiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Elbette bir belediye başkanı sorumlu olduğu insanları değerlendirme konusunda duyarlı davranacak. Ona bir itirazım yok ama biz artık Adana’nın tamamına hizmet etmek zorundayız. Paramızı da, vaktimizi de iyi kullanacağız, iyi kadro kuracağız. Diliyorum ki siz 10 senede görmediğiniz hizmeti, 4 senede göreceksiniz.”

ADANA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme
YEREL HABERLER Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme
Mehmetçiğe dua desteği
YEREL HABERLER Mehmetçiğe dua desteği
MHP Adana'da Bahçeli sevinci MHP Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında, Barış Pınarı Harekatının başarısı için duada bulunuldu, Devlet Bahçeli’nin sağlık içinde mesaisine dönmesi dolayısıyla da şükür duası edildi
YEREL HABERLER MHP Adana'da Bahçeli sevinci MHP Adana İl Yönetim ...
Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Şevkin'den Kızılay'a ziyaret Saygılı, Kızılay’ın 150 yılı aşkındır milletten aldığı güç ve enerjiyle iyilik hizmetini sürdürdüğünü belirtti
YEREL HABERLER Şevkin'den Kızılay'a ziyaret Saygılı, Kızılay’ın 150 ...
Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu
Alparslan: "Dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekiyor"
YEREL HABERLER Alparslan: "Dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekiyor"
Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü Teyzesi, 2,5 aylık yeğeninin cenazesini kucağında götürdü Anne Dursun Günaldı’nın, “Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine. Götürmeyin” demesi yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Alican bebek, annesi emzirirken boğularak ...
Şehit babası, oğlunun katilinin bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Şehit babası, oğlunun katilinin bulunmasını istedi
Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı
Vursavuş, şarkısına klip çekti
YEREL HABERLER Vursavuş, şarkısına klip çekti
Uyuşturucuya tiyatrolu mücadele
YEREL HABERLER Uyuşturucuya tiyatrolu mücadele
Yeni Adana adliye binası 2020'de faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Yeni Adana adliye binası 2020'de faaliyete geçecek
Yiğenoğlu, mesleki tecrübelerini ve medyadaki dönüşümü anlattı
YEREL HABERLER Yiğenoğlu, mesleki tecrübelerini ve medyadaki ...
216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı Adana polisi yaptığı 5 günlük uygulamada 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü ...
Torbacı operasyonunda 4 tutuklama Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı Operasyonda bir otomobilde yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıkarken, kontak görünümlü hassas terazi ele geçirildi
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda 4 tutuklama Adana'da ...
Göğüs ağrısıyla gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı Kalp ameliyatı olan hasta hastanede doğum gününü de kutladı
YEREL HABERLER Göğüs ağrısıyla gittiği hastanede kalp krizi ...
Minik Simay'ın polis aşkı Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne geldiği sırada gördüğü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Zafer amca" diye bağırıp koşarak kucağına atladı Aktaş minik Simay'ı sevip ona polis oyuncak bebeği ve çeşitli hediyeler verdi Simay Tahtacı polisi kendilerini kötü adamlardan koruduğu için çok sevdiğini, büyüyünce polis olacağını söyledi
YEREL HABERLER Minik Simay'ın polis aşkı Adana'da polisi çok seven 4 ...
Toroslar EDAŞ’tan Yüreğir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ’tan Yüreğir Belediyesine ziyaret
ÇDSO’dan Cuma konserleri Genç kuşak keman sanatçılarından Berfin Aksu ve Ankara Opera ve Balesi’nde vurmalı çalgılar sanatçısı Aykut Köselerli konserin solistleri olarak yer alacaklar
YEREL HABERLER ÇDSO’dan Cuma konserleri Genç kuşak keman ...
Toroslar EDAŞ’tan çocukların güvenliği için aydınlatma tesisi
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ’tan çocukların güvenliği için ...
Vali Demirtaş: "Adana’nın geleceğine önemli bir yatırım yaptık"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Adana’nın geleceğine önemli bir ...
Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de ...
Vali Demirtaş, yaralı askeri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, yaralı askeri ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X