Engin İpekoğlu: "Milli maç arası Adanaspor’a yaramadı"

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, milli maç arasının Adanaspor’a yaramadığını belirterek, "Keşke bütün oyuncularımız burada olsalardı takımımızla ilgili yol alırdık" dedi.

Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Adanaspor’un kadrosunda birlik ve beraberliğin tam oturmadığını söyleyen İpekoğlu, "Umarız ikinci Adanaspor süreci hayırlı olur. Şu andaki mevcut oyuncu kadromuza baktığımız zaman ağırlığı Almanya’dan gelen gurbetçi arkadaşlarımız var. Kadro oluşturulurken sezon başında oyuncu arkadaşlarımızın takımımıza geç katılımı olumsuzluk oluşturuyor. Bu anlamda birlik ve beraberlik ortamını oluşturabilmemiz açısından biraz daha süreye ihtiyacımız var. Adanaspor’un 5 tane maçını canlı izledim. Geldiğim günden bu yana da yardımcı hocalarımızla birlikte televizyonun başında takımızla ilgili görüntüleri izlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"45 oyuncumuz antrenmanda yoktu"

Milli maç arasının Adanaspor'a yaramadığını belirten İpekoğlu, "Bunun da nedeni bizim oynatmayı düşündüğümüz 45 oyuncumuz antrenmanda yoktu. Bu anlamda sıkıntılıyız. Keşke bütün oyuncularımız burada olsalardı takımımızla ilgili yol alırdık. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adanaspor, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ADANA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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