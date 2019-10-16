ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek Mahmut Eraslan: "Milletimiz dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın teminatıdır"

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Barış Pınarı Harekatı’na dua ile destek verdi.

Adana’da ikindi namazını müteakip Ulu Cami önünde toplanan ASİM mensupları, devam eden Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yaptı. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan Türkiye’nin Suriye iç savaşından kaçan milyonlarca masum insana kucak açtığını belirtti. Eraslan, “Tarihin hiçbir döneminde sömürge anlayışını benimsemeyen ve emperyalist yaklaşımı elinin tersiyle iten milletimiz dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın merkezi konumundadır” dedi.

Türkiye’nin yanı başında yaşanan sıkıntıların mimarının dünyanın diğer ucundan gelen küresel güçler olduğunu aktaran Eraslan, küresel güçlerin bölge halkını adeta bir kobaymış gibi işkencelerle ve bombalarla katlettiğini söyledi. Yürütülen harekatın küresel güçler tarafından bir KürtTürk savaşıymış gibi lanse edilmeye çalışıldığını belirten Eraslan, “Bütün bu yaşananlara maddi ve manevi olarak göğüs geren ülkemiz özellikle terör örgütlerinin sınırımıza yerleştirilmesi planlarına yönelik tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatları ile coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Bugün bu olayların gerçekleştirildiği bölgelerde spesifik olayların dışında barış ve huzur hakimdir” diye konuştu.

Eraslan, Adana’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarının çatı oluşumu ASİM olarak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini kaydetti.

Daha sonra dua okunarak Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiklere destek verildi.

Basın açıklaması ve dua programına EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de katıldı.

ADANA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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