Adana'da yağmur sevinci

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Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adana’da, gece başlayan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Adana yeni güne yağmurla uyandı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Uzun süredir etkili olan sıcak hava, yağmurun etkisiyle serinledi.

Yağmur nedeniyle tedbirli davranan vatandaşlar dışarı şemsiyeleriyle çıkarken, bazıları ise yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Hafta içinde hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurla birlikte sıcaklık sabah saatlerinde 23 dereceye kadar düştü.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

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