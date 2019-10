Adana'da öğrenciler Barış Pınarı Herakatı'nda görevli askerlere hem mektup hem de asker selamı gönderdi.

Ülkemizin 9 gün önce Suriye sınırındaki bölücü terör örgütü PKK/YPG'yi temizleyip güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyondan sonra Türk Milli Takım oyuncaları ve diğer uluslararası müsabakalara katılan sporcuların asker selamı vererek Suriye'deki harekata katılan askerlere destek olması bazı ülkelerin tepkisine neden oldu. Türk Milli Takım hakkında Fransa ve Almanya'nın başvurusu üzerine selam hakkında soruşturma başlatıldı. Bazı yabancı takımlarda oynayan futbolcular ise asker selamı verdiği için takım tarafından kınanırken Almanya'da futbol oynan bir Türk futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bu yaklaşımlar sonucunda tüm Türkiye'de asker selamı harekatı başladı. Buna Adana'da Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de katıldı. İngilizce dersini "Mehmetçiğe Destek" dersine çeviren öğretmen "Şu an Türkçe, matematik ve LGS’yi boş verin basacağınız bir toprak olmadığı sürece bu derslerin hiçbir önemi yok" dedi. Bunun üzerine öğrenciler hep birlikte ayağa kalkarak asker selamı verip Mehmetçiğin yanında olduğunu gösterdi. Ayrıca öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak her zaman onların yanında olduklarını göstermek için İngilizce dersinde "Kahraman Mehmetçiğe", "Yiğit Mehmetçiğe" başlıklarıyla mektup yazdı.



"Tek dileğimiz bu operasyonu sağ salim bitirip dönmeniz"

Mektup yazan öğrencilerden biri olan Muhammet Geyik, "Şu anda askerlerimize mektup yazıyorum. Onlara ne kadar zor bir görevde olduklarını yazdım ve haklarını bizlere helal etmelerini istedim. Suriye’de görevde olan askerlerimize biz hakkımızı helal ediyoruz onlar da bize helal etsinler" dedi.

Gülsüm İnci ise yazdığı mektubunda şunlara yer verdi:

"Sevgili Mehmetçikler, İngilizce hocamız bize bu kağıtları dağıttığında 'Şu an Türkçe, matematik ve LGS’yi boş verin basacağınız bir toprak olmadığı sürece bu derslerin hiçbir önemi yok' dedi. Düşündüm de hocam epey haklıymış sizler orada terörle mücadele ettiğiniz için biz burada huzur içindeyiz. Terörle mücadele kolay değil ama Türk askerinin güçlü olduğunu da biliyorum. Fiziksel anlamda yanınızda olmasak bile kalplerimiz hep bir. Bu mektup size ulaşır mı sizler bu mektupları okur musunuz bilmiyorum tek dileğimiz bu operasyonu sağ salim bitirip dönmeniz. Dünyanın bir an önce adalete kavuşması lazım, terörün bitmesi lazım. Kahraman askerlerimiz sizi seviyoruz ve orayı temizleyip yurdunuza geri döneceğinize eminiz. Türk olmaktan ve sizin gibi güçlü askerlerin himayesinde olmaktan gurur duyuyorum."



"Bu mektubu yazarken kalem tutabiliyorsam sizin sayenizde"

Merdiye Adıyaman ise mektubunda, "Kahraman Türk askerleri sizler bizim için sınırların ötesinde ya da yurdumuzun içinde ülkemizi bölmeyi düşünen ancak sadece düşünmekle kalacak olan terör ile mücadele ediyorsunuz. Onları etkisiz hale getirdikçe bizim içimiz rahat ediyor. Bizler okullarda bilime sarılabiliyorsak ve yatağımızda huzur içinde uyuyabiliyorsak bunlar sizin sayenizde. Zeytindalı Harekâtı'nda olduğu gibi şimdi de Barış Pınarı Harekatı'ndasınız. Masum insanları katledip ülkelerini ellerinden alan kişileri umarım yakalarsınız. Sizler bizlerin umudusunuz şu an bu mektubu yazarken bile kalem tutabiliyorsam hepsi sizin sayenizde. Sizler bizim kahramanlarımızsınız sizleri çok seviyoruz Türk ve Suriye halkı size minnettar. Allah işinizi kolaylaştırsın inşallah terör örgütlerinin işlerini bitirirsiniz" diye yazdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yazdığı mektupları askerlik şubesine teslim etti. Askerlik şubesi de bu mektupları Suriye'deki askerlere iletecek.

