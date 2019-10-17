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"Adana Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi" açıldı Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: "Yüzlerce ...

İHA

Adana Ticaret Odası'nın başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi'nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin iştirakçisi olduğu ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı mali destek programı kapsamında hayata geçirilen Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi törenle açıldı.

"Adana Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi" açıldı Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: "Yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticimizin kendi modellerinin tasarımını Adana’da yaptırarak zaman rekabet gücünü artırmalarını hedeflemekteyiz"

Adana Ticaret Odası’nın başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi’nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin iştirakçisi olduğu ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı mali destek programı kapsamında hayata geçirilen Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi törenle açıldı.
Açılışın ilk bölümünde sektör temsilcilerine, oda ve borsaların başkan ve üyelerine ayrıca katılımcılara hitap eden İstanbul Moda Akademisi Sektörel İlişkiler ve Satış Sorumlusu Sinem Sarı, Ayakkabı ve Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik destekler hakkında ve Ticaret Bakanlığı’nın kolay destek web sayfasından firmaların nasıl faydalanabileceği hakkında bilgiler verdi. Sinem Sarı sunumunun sonunda sektör temsilcilerinin desteklerle ilgili sorularını yanıtladı.
Daha sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Proje ile ilimizde bulunan yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticimizin kendi modellerinin tasarımını Adana’da yaptırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde etmeleri ve rekabet gücünü artırmalarını hedeflemekteyiz. Daha fazla katma değer oluşturabilmek ve daha fazla kazanç elde edebilmek için marka olabilmek çok önemli. Marka değeri olmayan ürünlerin pazarda yer bulabilmesi çok güç. Bu anlamda açılan merkezin önemi büyük. İmalatçı ve toptancı firmalarımızın koleksiyon oluşturma süreçlerine katkı yapacak merkezimiz, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine sanal sunum yapma imkanı da sağlayacaktır. Ben bu merkezi çok önemsediğimizi ifade etmek isterim. Projenin gerçekleştirilmesinde sağladığı katkılardan dolayı Çukurova Kalkınma Ajansı’mıza ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Adana, bu projelerle hedeflerini ortaya koyuyor"
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise konuşmasında, son dönemlerde ajans olarak verdikleri desteklerin; girişimcilik, tasarım ve ürün geliştirme odaklı olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Adana, bu projelerle geleceğe yönelik hedeflerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ajans olarak böyle bir projeye destek olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından merkezde Ayakkabı Tasarımcısı, Moda Tasarımcısı ve Moda Kalıpçısı olarak görev yapan üç personel, sektör temsilcilerine kendilerini tanıtarak; merkezde neler yapabildiklerini anlatan birer sunum gerçekleştirdi ve sunumların ardından sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladılar.
Açılışa katılan Adana Ticaret Odası Ayakkabıcılık Sektörü Meclis Üyesi ve Ayakkabı Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kaliç ise, Adana ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan ayakkabıcılığın gün geçtikçe büyüdüğünü, kente ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade