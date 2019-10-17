Su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Ceyhan'dan Ayas yönüne giden vatandaşlar sulama kanalından sesi kontrol ettiklerinde Golden cinsi köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büşükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği sulama kanalından çıkardı.

Arka ayağı kırık olduğu belirlenen köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

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