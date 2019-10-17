Ceyhan Belediyesi 1. Kitap Fuarı yarın açılıyor

Ceyhan Belediyesi’nin düzenlediği, Ceyhanlı kitapseverleri yazarlar ve yayınevleriyle bir araya getirecek 1. Kitap Fuarı yarın açılıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 14 yayınevi ve 40 markanın katılımıyla gerçekleşecek ve onlarca yazarı kitapseverlerle buluşturacakları Ceyhan Belediyesi 1. Kitap Fuarı’nın ilçenin kültürel gelişimi, çocukların, gençlerin eğitim hayatı ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Aydar, "Maalesef dünya kitap okuma oranlarına bakıldığında ülkemiz 86. sıradadır. Kitap okuma oranlarını arttırmak hem bir birey hem de yönetici olarak bizim görevimiz. Yarının Türkiye’sini bugünün kitap okuyan, düşünen, bilimi ve sanatı bütün hayatının parçası haline getirmiş nesiller yönetsin istiyoruz. Bu nedenle Ceyhan’da daha çok okuyan, aydın nesiller için çalışıyoruz ve yine bu nedenle kitap fuarı, eğitim organizasyonları gibi etkinliklere ağırlık veriyoruz” dedi.

25 Ekim günü 19.30'da Gazeteci Yazar İsmail Saymaz konferans verecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Fuarda ayrıca Bekir Öztürk, Ahmet Eroğlu, Murat Ali Bilkay, Ali İbrahim Öz, Tolga Uluaydın, Erkan Karasoy, Köksal Aydın, Necla Karataş, Yılçay Atar, Serkan Emir’in yanı sıra Ceyhanlı yazarlar da okurlarıyla buluşacak.

1827 Ekim tarihleri arasında Ceyhan Konser Alanında düzenlenecek olan fuar 10:00 ve 22:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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