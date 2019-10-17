Robotik kodlamada Türkiye’yi temsil edecekler

MAKEX 2019 Robotik Kodlama Dünya Şampiyonası öncesinde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

2018 yılında Çin'de düzenlenen MAKEX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde üçüncülük derecesini elde eden, 12 Ekim’de gerçekleştirilen ve 616 yaş gurubundaki öğrencilerin tasarlayıp kodladıkları robotlarla Elementary ve Intermediate kategorilerinde yarışan ve yarışma sonucunda şampiyonluğu alarak kasım ayında Çin’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan öğrenciler şampiyona öncesinde Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Vakıfbank Ortaokulu öğretmenleri Abdurrahman Gündeşlioğlu, Muhammet Yılmaz ile Adana Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri Osman Kılınç, Ağah Yıldız, Oktay Çakmak, Mustafa Serkan Pelen’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında projede yer alan öğrencilerden gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, teknoloji ve bilimin durmaksızın ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşadığımıza dikkat çekerek, ‘‘Böyle kaliteli bir projede ilimizde yer alan eğitim kurumlarımızın başarı elde etmesinden gurur duyuyoruz. Öğrencilerimize ve projenin hazırlık aşamasında destek veren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, kendilerine kasım ayında gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında başarılar diliyorum’’ dedi.

Ziyaret öğrenci ve öğretmenlerle gerçekleştirilen bilgi alışverişi ve yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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