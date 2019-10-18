Alzheimer hastaları için tiyatro oyunu sahnelediler

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Adana’da Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemine farkındalık oluşturmak amacıyla “Unutsalar da Unutulmayacaklar” isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Tülay Çetin’in yazıp yönettiği oyunda komiser rolünde Güler Cıbar (50), teyze Demet rolünde Sevim Ayhan (73), bakıcı rolünde Ayşe Fidan Arslan (55), damat rolünde Mehmet Necati Çallı (75), Halime rolünde Beyza Önsoy (73), Canan rolünde Tülay Çetin (63) sahne aldı.

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice, oyunun, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi tarafından yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli illerinde sergilendiğini belirterek, oyunun amacının Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, dernek faaliyetlerini anlatmakla beraber; hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Evlice, önümüzdeki dönemde emniyet müdürlüğü ile irtibata geçerek, yaşlıların kaybolmasını engellemek için bir proje geliştireceklerini de söyledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ise Türkiye Alzheimer Derneği Adana şubesinin davetlisi olarak ve Seyhan Belediyesi’nin destekleri ile Denizli Şubesi tiyatro ekibiyle, Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sergiledikleri tiyatro oyununa ilgi gösteren Adana’nın duyarlı sanatseverlerine ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesine göstermiş oldukları ilgi için teşekkür etti.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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