Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi tutuklandı Adana'da çeşitli olaylara karışan ve silahla ateş ederek halkın huzurunu bozan şüpheliler, 2 kaleşnikofla yakalandı

Adana'da çeşitli olaylara karışan ve silahla ateş ederek halkın huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, çeşitli olaylara karışan ve halkın huzurunu bozan şüphelileri yakalamak için Seyhan ilçesi Denizli ve 19 Mayıs mahallelerine operasyon yaptı. Operasyonda silahla ateş açma olaylarına karışan İbrahim A. (28) Yunus E. (22) Tuncay O. (22) ve Tolga B. (24) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kaleşnikof marka silah geçirildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 31 kişi de yakalandı. Bu şahısların evlerinde ruhsatsız 2 av tüfeği, 4 tabanca ve 3 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan İbrahim A., Yunus E. ve Tolga B. tutuklanırken, Tuncay O. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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