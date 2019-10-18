Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı

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Adana'da bir tekel bayisinde 209 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapan bir tekel bayisi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, iş yerine yaptığı baskında 209 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis içkileri imha ederken, tekel bayisi sahibi T.E.'yi gözaltına aldı.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

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