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İnmemiş testis tedavisinde geç kalmayın Prof. Dr. Murat Alkan, inmemiş testis rahatsızlığının ilerde ...

İHA

Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Alkan, inmemiş testis rahatsızlığının ilerde kısırlıktan kanser riskinin artmasına, testisin kaybedilmesinden çeşitli psikolojik sıkıntılara kadar birçok soruna yol açabildiğini bu hastalığın yaş ilerledikçe tedavi şansı azaldığından vakit kaybetmeden çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

İnmemiş testis tedavisinde geç kalmayın Prof. Dr. Murat Alkan, inmemiş testis rahatsızlığının ilerde kısırlıktan kanser riskinin artmasına, testisin kaybedilmesinden çeşitli psikolojik sıkıntılara kadar birçok soruna yol açabildiğini belirtti

Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Alkan, inmemiş testis rahatsızlığının ilerde kısırlıktan kanser riskinin artmasına, testisin kaybedilmesinden çeşitli psikolojik sıkıntılara kadar birçok soruna yol açabildiğini bu hastalığın yaş ilerledikçe tedavi şansı azaldığından vakit kaybetmeden çözümlenmesi gerektiğini söyledi.
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Alkan, erkek bebeklerin gelişimi anne karnında sürerken, testis yapısını oluşturacak hücreler de böbreklerin alt tarafında oluşmaya başladığını doğumdan bir süre sonra büyüyen testislerin testis torbasına yerleştiğini ancak bazı bebeklerde testislerden biri ya da ikisinin torbaya inmediğini kasıklarda, karında, penisin arka tarafında ya da perianal bölgede olabildiğini bu durumun “inmemiş testis” olarak adlandırıldığını söyledi.
İnmemiş testisin erkek çocuklarda çok sık görülen ve doğuştan gelen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Alkan, “İnmemiş testis, bebek doğduğu günden itibaren yapılan muayenelerde torba içinde tek taraflı veya iki taraflı testislerin daimi olarak ele gelmemesi halidir. Testisin bir veya ikisinin torbada aralıklı olarak bulunmaması durumu ise “utangaç testis” olarak adlandırılır. Utangaç testis normal testisin farklı bir şekli olup, kendiliğinden torbanın dışına çıkabilir, sonra yine kendiliğinden torbaya geri dönebilir ve belli bir süre torbada durabilir. Bu nedenle utangaç testis ile inmemiş testis ayrımı bazen oldukça güç olabilir. Ayrıca eğer iki taraflı ele gelmeyen testis durumu varsa bu hastaların genetik ve endokrinolojik olarak da araştırılması gerekir” dedi.

İnmezse ameliyat gerekiyor
1 yaşına kadar olan erkek çocukların yaklaşık yüzde 1’inde inmemiş testisin görülebildiğini anlatan Alkan, “Bu rahatsızlık erken doğum veya düşük doğum ağırlığıyla doğan bebeklerde daha sık görülür. Hastaların üçte birinde ise inmemiş testis iki taraflı olarak görülmektedir. Yeni doğan bebeklerde genellikle 4 ila 6 ay gibi bir sürede testislerin kendiliğinden yerine inmesi beklenir. Bu zaman zarfında bir gelişme olmaması halinde testislerin yerine getirilmesi için 6 aydan sonra ameliyat gerekebilir” diye konuştu.
Tanı koymada aileden alınacak olan hikaye ve fizik muayenenin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Alkan, “Testislerin yerinin belirlenmesi için yapılacak görüntüleme yöntemlerinin ek bir katkısı olmamaktadır çünkü bize bunu kesinlik düzeyinde göstermezler. Görüntüleme için ultrasonografi ve manyetik rezonans tetkikleri kullanılabilir. Ancak bunlar zaman kaybettirici ve doğruluk oranı düşük tetkiklerdir. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme anestezi yardımıyla yapılmaktadır. Bu da çoğu cerrahiye gidecek vakaların ikinci kez anestezi almasına neden olur. Bilgisayarlı tomografi ise olası radyasyon zararından kaçınmak için tercih edilmez” şeklinde konuştu.

Geç kalınmamalı
İnmemiş testis tanısı konulan bebeklerin 6 aylık olur olmaz vakit kaybetmeden ameliyat planı yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Alkan, şunları kaydetti:
“Tedaviye 6 aylıktan itibaren başlanmalı, testisi indirecek müdahale 12. aya kadar tamamlanmalı, en geç 18. ayda bitirilmelidir. Burada amaç; yeterli hormon üretim şansını artırmak ve gelecekteki çocuk sahibi olma özelliğini korumak, gereksiz görüntüleme çalışmalarını engellemek, ailenin endişesini azaltmak, varsa eş zamanlı fıtığını onarmak, karın içinde olup da gözden kaçan testisin ileride oluşturabileceği kanser riskini engellemek ve testis veya testisleri torbanın içine yerleştirip normal anatomide tutarak psikolojik sorun oluşumunun önüne geçmektir.”

ADANA

18 Ekim 2019 Cuma

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