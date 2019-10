AOSB’DE ‘"Kriz Yönetimi ve İletişimi" eğitimi Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde, sanayicilere ve çalışanlarına, profesyonel yaşamlarında karşılaşacakları kriz anlarında uygulayabilecekleri doğru yöntemler ve iletişim biçimleri anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü’nün 2014 yılında sanayicilere ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak için kurduğu AOSB Akademi’de bu kez ’’Kriz Yönetimi ve İletişimi’’ konulu eğitim düzenlendi.

Profesyonel yaşamda sıkça karşılaşılan ‘kriz’ anlarında, sağlıklı iletişim kurulması, doğru stratejilerin kurulması ve krizin firmalara zarar vermeden yönetilebilmesinin konu edildiği eğitime konuşmacı olarak Eğitmen ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Levent Galip Yeşil katıldı.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Eğitmen Levent Galip Yeşil, ‘’Kriz ve Problem Arasındaki Farklar’’ , ‘’Kriz Çeşitleri’’ , ‘’Kriz Öncesi Risk Analizi ve Acil Eylem Planları’’ , ‘’Kriz Yönetimi Metodolojisi’’ , ’’Kriz Takımlarının ve Organizasyonun Oluşturulması’’ , ’’Bireysel Olarak Krize Hazırlık, Dayanıklılık, Planlama ve Etkilenme Derecemizin Analizi’’ , ’’Kriz İletişimi İç ve Dış Müşteriler, Paydaşlar, İlgili ve Etkililer’’ , ’’Kriz Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar’’ , ’’Kriz Anının Değerlendirilmesi ve Önceliklendirme’’ , ’’Kriz Yönetimi Eylem Planı Hazırlama’’ , ’’Kriz Yönetimi Performans İzleme ve Sonuçların Takibi’’ , ’’Örnek Vaka Çalışması ve Birlikte Analiz Edilmesi’’ ana başlıklarında sunum yaptı.

Yeşil, iş hayatının gelecekte daha hızlı, değişken, karmaşık ve rekabetçi olacağını, bu sebepten etkin takım çalışmasına, müşteri odaklı hizmete, organize olabilme yeteneğine, risk analizi ve kriz yönetimine, stratejik planlama ve uygulamalara daha çok ihtiyaç duyulacağını belirtti.



"Kriz ve problem aynı şey değildir"

Sunumunda, iş yaşamında karşılaşılan sorunların ‘kriz mi?’ yoksa ‘problem mi?’ ayrımının doğru yapılması gerektiğini vurgulayan Yeşil, ‘krizi’ ‘’bireysel ve kurumsal açıdan tehlike oluşturabilecek, itibarı ve varlığı tehdit eden, aniden ortaya çıkan, risk içeren, kalıcı etki gösterebilen, şiddetli değişim’’ olarak tanımlarken, ‘problemin’ ‘’hedefin önüne çıkan engel, karmaşıklık, hatalı kararlar, kararsızlık, yanlış tespitler, kızgınlık sebebi, verimsizlik, istenmeyen durum ve çözümsüzlük’’ olduğunu anlattı.

İki farklı kriz çeşidi olduğunu dile getiren Yeşil, uyarı olmadan ortaya çıkan krizlere ‘’ani kriz’’, fark edilmeden, yavaş yavaş büyüyen ve kontrol dışı ortaya çıkan krizlere ‘’sinsi kriz’’ adı verildiğini söyledi.

Krizlerin, şirketlerde korku ve panik havası oluşturduğunu, zaman içerisinde baskıları arttırdığını, imaj ve itibarı zedelediğini belirten Yeşil, ‘’Kriz yönetimi ve iletişiminde eksik kalan firmalarda karşılaşılan kriz durumlarında, kontrolün kaybedildiği hissedilir, müdafaa etme ve mazeret öne sürme ihtiyacı duyulur, gündelik yaşam giderek zorlanır, suçlayacak birini bulmaya yönelik girişimler gerçekleştirilir ve iletişimin yönetilmesi giderek zorlaşır’’ dedi.



Kriz yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Şirketlerin üst yönetim ve organizasyon yapısında mutlaka bir kriz yönetimi birimi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yeşil, ‘’Kriz anında, öz kaynaklar güçlü tutulmalı, her konuda tasarruf edilmeli, yeni ürün ve konseptler geliştirilmeli, geçici olarak ürün fiyat indirimleri yapılmalı, fiyatı uygun kalitesi iyi ürünlere ağırlık verilmeli, gelir kaymaları için ürün çeşitliliğinde revizyon yapılmalı’’ dedi.

Uzun vadelerde, kurumsallaşırken kurumun temellerinin sarılmaması gerektiğini, yatırımın en fazlasının itibar ve güvene yapılması gerektiğini, teknolojinin mutlaka yakından takip edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Yeşil, kriz anında şirket içinde ise güvenli bir ortam oluşturulması, çalışanlarla ortak kararlar alınması, değişime karşı direncin azaltılması, olumlu bir hava için etkin iletişim kurulması, gelişimi destekleyen tutumlar sergilenmesi ve duygusallığın bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi.



Kriz anında iletişim

Yeşil, şirket içerisinde aniden ortaya çıkan veya sessizce ilerleyen bir kriz hissedildiği anda mutlaka doğru iletişim kurulması gerektiğini belirtti. Yeşil, kriz anında doğru iletişim kurulması için şu tavsiyelerde bulundu:

‘’Panik yapmadan, hızlı ve pozitif davranmaya özen gösterin. Sorumlu aramak yerine işin başında olun. İstihbarat ağını kuvvetli, dedikodu etkisini düşük tutun. Her kriz fırsat içermez, kendinize dürüst olun. Krizi inkar etmemek gerekir, kabullenin ve ciddiye alın. İnsanlarla üst seviyede empati kurun, kendi durumunuza benzer sektör ve firmalarla bağ kurun. Açık ve şeffaf bir iletişim tarzı benimseyin. Kamuoyuyla paylaşılacak detaylara ağırlık verin. Gelebilecek her soruya hazırlıklı olun. Kısa, öz, net ve doğru cümleler kurun. ‘’

Kriz anında sosyal medya mecralarının ve basınla iletişimin de iyi yönetilmesi gerektiğini anlatan Yeşil, sosyal medya mecralarında iletişim konusunda belirli sınırlar çizilmesi, paylaşımların kontrol altın alınması gerektiğini, basın ve medya kuruluşlarıyla pozitif iletişim kurularak olumlu haberler yapılmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı.

