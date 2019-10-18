Ceyhan’da silahlı saldırı: 3 yaralı

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Ticaret Borsası karşısında bulunan bir iş yerinde oturan Mustafa Savrun, Süleyman Kaynar ve Osman Sezer, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı, alacakverecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği ileri sürülen M.U ve oğlu G.U.'nun gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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