Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

DHA

ABD'nin Florida eyaletinde şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski FBI çalışanı eşi Micah Dwain Tharpe'nin (45), kendisine tuzak kurarak, 9 yaşındaki kızı Leila Hazan ve 8 yaşındaki oğlu Alexander Cihan Tharpe'ın velayetini aldığını öne süren Adanalı bilgisayar uzmanı Serap (Sarah) Canoğulları (44), çocuklarına kavuşmak için Türk yetkililerden yardım istedi. Hukuk mücadelesini Amerika'da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, "Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü....

ABD'nin Florida eyaletinde şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski FBI çalışanı eşi Micah Dwain Tharpe'nin (45), kendisine tuzak kurarak, 9 yaşındaki kızı Leila Hazan ve 8 yaşındaki oğlu Alexander Cihan Tharpe'ın velayetini aldığını öne süren Adanalı bilgisayar uzmanı Serap (Sarah) Canoğulları (44), çocuklarına kavuşmak için Türk yetkililerden yardım istedi. Hukuk mücadelesini Amerika'da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, "Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü. Terörist olmakla bile suçlandım. Tehditler nedeniyle Türkiye´ye dönmek zorunda kaldım, lütfen yardım edin" dedi.
Adanalı Serap Canoğulları, 20´li yaşlarının başında üniversite eğitimi için ABD´ye gitti. Bilgisayar ve yazılım üzerine lisans ile yüksek lisans yapan Canoğulları, 2002 yılında yılında Florida eyaletinde yaşayan FBI çalışanı Micah Dwain Tharpe ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen çiftin, Leila Hazan ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.
İddiaya göre, bu süreçte 'uyumsuzluk ve agresifliğe bağlı problemler yaşadığı, kriminal olaylara karıştığı' gerekçesiyle Micah Dwain Tharpe´ın FBI´dan ayrılması istendi. Aksi halde kovulacağı bildirilen Tharpe, istifa etti. Ardından da Florida eyaletindeki New Port Richey kentine bağlı Pasco'daki West Pasco Government Center´da (Hükümet Merkezi) yönetici olarak çalışmaya başladı.
HAMİLEYKEN DE ŞİDDET DEVAM ETTİ
Bu süreçte ABD vatandaşılığı elde eden Serap Canoğulları, 'Sarah' ismini aldı. Ancak eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Serap, ikinci çocuğuna hamileyken, eşinden ayrılıp, eve çıktı. Hamileliği döneminde de şiddete uğrayan Canoğulları, 2011 yılında Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre olarak dünyaya getirdi. Çocuklarını zaman zaman babalarıyla görüştüren Canoğulları, eşini 2014 yılında boşanmaya ikna edebildi. Boşanmayla birlikte 2 çocuğun velayeti annelerine verildi. 
MÜSLÜMANLIĞIM TERÖRİSTLİK SAYILDI
Serap Canoğulları'nın iddiasına göre, boşandıktan kısa süre sonra eski eş, genç kadını doğum günü olan 10 Nisan günü çocuklarıyla birlikte evine davet etti. Ancak 5 yıl önceki bu davet annenin 2 çocuğunun velayetini kaybetmesine neden oldu. Canoğulları, bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:
"Eski eşimin daveti üzerine o gece eve gittim. Hiçbir sorun yaşamıyorken, yukarı kata çıktı ve işbirlikçisi 2 arkadaşıyla, kendisini darp ettiğim ve çocukları rehin aldığım iddiasıyla polisi aradı. Dayak yediğini iddia eden 2 metre boyundaki adamın vücudunda hiçbir iz yoktu. Gelen polisler, arkadaşıydı ve düzmece rapor hazırladılar. Gerçekten rehin almış olsam, ABD´de hızlıca SWAT ekipleri gelip müdahale ediyor. Ama bu olaydaki polisler, 2 saat sonra geldi. Bana bu tuzağı kurduktan sonra polislerin de şiddetine, tehditine uğradım. Günlerce nezarethanede kaldım. Daha sonra mahkemede de kendimi savunmama rağmen gerçekleri ispat edemedim. Çocuklarımın velayetini babalarına verdiler. Benim delillerim yalan, onların ki kanun sayıldı. Çünkü eski eşimin çalıştığı bina kompleksinde polis merkezi ve mahkeme de bulunuyor. Polis ve hakim arkadaşları, eski eşimin kanunsuzluklarını kapattı. Terörist olmakla bile suçlandım."
27 POLİS ÜST MAHKEMEDE YARGILANIYOR
Çocuklarının velayetini alabilmek için hukuki mücadelesini üst mahkemelerde sürdürdüğünü, davanın halen Federal Court´ta görüldüğünü vurgulayan Canoğulları, 27 polisin yargılandığını da dile getirdi. Hukuki mücadelesi yüzünden eski eşi tarafından tutulan adamların kendisini defalarca darbettiğini öne süren Canoğulları, 2 çocuğunun can güvenliğinin bulunmadığını iddia etti. Tehditler nedeniyle memleketi Adana´da dönen Canoğulları, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi için Türk yetkililerden yardım istedi.
DEVLET, ARKAMDA DURSUN
Canoğulları, yardım istediği Türk yetkililere şöyle seslendi:
"Ben Türk ve ABD vatandaşıyım. Amerikalılar beni bir Türk olarak ezdiler. Müslümanım diye ezdiler. Orada hukuka aykırı davranmadım. Kurallara uyan bir vatandaş olarak kaldım. İsterim ki Türkiye Cumhuriyeti arkamda olsun. Bana ve çocuklarıma bunu yapanlara 'Sarah'ın da Türk vatandaşlığı var, biz arkasındayız' demelerini ve beni çocuklarıma kavuşturmalarını istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum ve çok özledim. Keşke şu an yanlarında olabilseydim. ABD'yi onlarsız terk etmeyeceğimi söylemiştim ama hayati tehlike nedeniyle çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarım orada güvende değil. Babaları çocuklarıma da şiddet gösteriyor. Bu durumu da mahkemeye taşımıştım ama mahkeme bunu da aklayarak, 'Disiplin gereği yapılabilir' şeklinde rapor verdi."

ADANA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş, minik öğrencilere yemek ikram etti
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, minik öğrencilere yemek ikram etti
Adana’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Güney Adana Kalkınma Programı, bugün 56 projeyle aktif ve dinamik bir biçimde yoluna devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi ...
Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti
Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
TSYD Mehmetçiğin yanında
YEREL HABERLER TSYD Mehmetçiğin yanında
Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"
YEREL HABERLER Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"
Kocaispir: "Barış Pınarı Harekatı toplumu tek vücut haline getirdi"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Barış Pınarı Harekatı toplumu tek vücut ...
Ceyhan’da silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan’da silahlı saldırı: 3 yaralı
Suriyeli ikizlerden, Mehmetçiğe  moral mektubu
YEREL HABERLER Suriyeli ikizlerden, Mehmetçiğe  moral mektubu
Adana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandı
AOSB’DE ‘"Kriz Yönetimi ve İletişimi" eğitimi Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde, sanayicilere ve çalışanlarına, profesyonel yaşamlarında karşılaşacakları kriz anlarında uygulayabilecekleri doğru yöntemler ve iletişim biçimleri anlatıldı
YEREL HABERLER AOSB’DE ‘"Kriz Yönetimi ve İletişimi" eğitimi Adana ...
İnmemiş testis tedavisinde geç kalmayın Prof. Dr. Murat Alkan, inmemiş testis rahatsızlığının ilerde kısırlıktan kanser riskinin artmasına, testisin kaybedilmesinden çeşitli psikolojik sıkıntılara kadar birçok soruna yol açabildiğini belirtti
YEREL HABERLER İnmemiş testis tedavisinde geç kalmayın Prof. Dr. ...
Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı
Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi tutuklandı Adana'da çeşitli olaylara karışan ve silahla ateş ederek halkın huzurunu bozan şüpheliler, 2 kaleşnikofla yakalandı
YEREL HABERLER Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi ...
Suriyeli Abir "Seyit onbaşı" kolyesini hiç çıkarmıyor Suriye’de evlerine düşen bombadan dolayı babalarını kaybeden ve 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ikiz kızların Barış Pınarı Harekatı şehidine gösterdiği duyarlı davranış görenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Suriyeli Abir "Seyit onbaşı" kolyesini hiç ...
Şener Şen’in doğduğu evin hali içler acısı Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Şener Şen’in 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldiği ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında 6 yıl önce yanan ve harabeye dönen 100 yıllık evin restore edilmesini isteyen vatandaşlar, kendi anısına sahip çıkması için de Şener Şen'e çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Şener Şen’in doğduğu evin hali içler acısı Ünlü ...
Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı
YEREL HABERLER Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı
Alzheimer hastaları için tiyatro oyunu sahnelediler
YEREL HABERLER Alzheimer hastaları için tiyatro oyunu sahnelediler
10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu
YEREL HABERLER 10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu
Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da laf atma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı Komşular arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da laf atma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı Komşular ...
Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye gidiyor
YEREL HABERLER Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye ...
Robotik kodlamada Türkiye’yi temsil edecekler
YEREL HABERLER Robotik kodlamada Türkiye’yi temsil edecekler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X