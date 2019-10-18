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Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Güney Adana Kalkınma Programı, ...

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 43 projeyle başlanan Güney Adana Kalkınma Programı'nın bugün 56 projeyle aktif ve dinamik bir biçimde yoluna devam ettiğini söyledi.

Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Güney Adana Kalkınma Programı, bugün 56 projeyle aktif ve dinamik bir biçimde yoluna devam ediyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 43 projeyle başlanan Güney Adana Kalkınma Programı’nın bugün 56 projeyle aktif ve dinamik bir biçimde yoluna devam ettiğini söyledi.
Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği başarılı öğrencilere hediye dağıtım törenine katıldı.
Vali Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, “Çeşitli platformlarda sürekli ifade ettiğim ülkemizin önemli bir gerçeğini, bugün sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 81 milyon nüfuslu büyük bir ülkeyiz. Ülke olarak en büyük gücümüz, beşeri sermayemizdir. Öyle ki nüfusumuzun yaklaşık dörtte biri, 20 yaşın altındadır” dedi.
Adana'da da yaklaşık 500 bine yakın çocuğun okul çağında olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Dünyanın giderek yaşlandığı bir dönemde, ülke olarak böylesine önemli bir gücü, önemli bir potansiyeli taşımamız, bizi gelecekte mutlaka diğer ülkelerin önüne taşıyacaktır. Bunu başarmanın yolu ise, sizleri milli ve manevi değerlerimiz ışığında en iyi şekilde yetiştirmekten ve sizleri geleceğin dünyasında ayakta tutacak bilgi, beceri ve teknoloji ile donatmaktan geçmektedir. İşte bu sebeple sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere, bizler, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"
Konuşmasında öğrencilere seslenen Vali Demirtaş, “Özellikle son 17 yılda sizlerin daha iyi, daha modern, daha sağlıklı koşullarda eğitimöğretim görmeniz, spor yapabilmeniz, sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılabilmeniz için ilimiz genelinde birçok okul binasını, spor salonunu, kültür ve sanat merkezini hizmete sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu alt yapı çalışmalarıyla birlikte, ilimizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak pek çok projeyi de bir arada yürütüyoruz. Bu projelerin başında da hiç kuşkusuz insan odaklı bir kalkınma programı olan Güney Adana Kalkınma Programı geliyor. Osmanlı Devleti’nin manevi mimarı Şeyh Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü nasıl yüzyıllar boyu ecdadımıza yön ve yol verdiyse, bugün bu öğüdün izinden bizler de emin adımlarla yürüyoruz“ ifadelerini kullandı.

"Hayatın her alanına dokunuyoruz"
Vali Demirtaş, sadece Güney Adana’da değil, Adana’nın dört bir yanında da çalınmadık kapı, aşılmadık eşik bırakmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek,“Bu anlamda Güney Adana Kalkınma Programı’nın, yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların lokomotifi hükmünde olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Zira programın içeriğinde eğitimden sağlığa, emniyetten istihdama, kültürden sanata varıncaya kadar, hayatın her alanına dokunduğumuz projelerimiz var. 43 projeyle başladığımız Güney Adana Kalkınma Programı, bugün 56 projeyle aktif ve dinamik bir biçimde yoluna devam ediyor” dedi.
Vali Mahmut Demirtaş, konuşmasının devamında, “Bugün de Yüreğir Kaymakamlığımızın gençlerimizin bağımlılıktan korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kaymakamlığımıza sağladığı spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizi, dağıtımını yaptığımız yaklaşık 700 bin TL değerindeki bu malzemelerle spor yapma kültürüne bir adım daha yaklaştırırken, Güney Adana Kalkınma Programının etki alanını da genişletmiş oluyoruz. Öte yandan bu programdan sonra Yüreğir Hatice Hatun Anaokulumuza geçeceğiz. Yüreğir Güney Adana Aşevinden anaokullarımıza temin edilmeye başlanan öğle yemeği faaliyetini yerinde inceleyeceğiz. Yüreğir’de üç anaokulumuzda toplamda 250 öğrenciyle başlattığımız bu çalışmamızı, iki haftada 350 öğrenciye çıkardık. Bu sayıyı her geçen gün daha da artıracak, inşallah Yüreğir’deki tüm anaokullarımıza bu hizmeti sunacağız” ifadelerine yer verdi.

"Her gelişim bir değişimle başlar"
Gençlere hitap eden Vali Demirtaş, “Her gelişim bir değişimle başlar sloganıyla başladığımız Güney Adana Kalkınma Programı, Güney Adana’nın çehresini değiştirmeye devam ediyor. Güney Adana’nın suç, terör ve uyuşturucuyla anılan adını; ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle anılan bir noktaya getireceğiz. Bunu sizlerle başaracağız. Sizlerin azmi, gayreti ve başarısı bizi bu hedeflere taşıyacak. Okuyacaksınız; çok çalışacaksınız. Büyüklerinizin, öğretmenlerinizin sözlerini dinleyeceksiniz. Sizi iyiliğe, doğruluğa, dürüstlüğe sevk eden arkadaşlar edineceksiniz. Kötülüklerden ve kötü niyetli kişilerden uzak duracaksınız. Birlik ve beraberliğinizi, kardeşliğinizi her ne olursa olsun ön planda tutacaksınız” diye konuştu.
Barış Pınarı Harekatına da değinen Demirtaş, “Öncelikle harekatta bugüne kadar şehadete yürüyen askerlerimize ve sivillerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu harekat, millet olarak bizlerin bir kez daha kenetlenmesine vesile olmuştur. Bu harekatla askerlerimiz, sonraki dönemlerde tarih kitaplarında okutulacak bir destana daha imza atmışlardır. Bununla birlikte Mehmetçik bu destanı yazarken kimin dost, kimin düşman olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ayrıca masada var olmanın ilk ve en önemli şartının, sahada da var olmaktan geçtiği bir kez daha kanıtlanmıştır. O sebeple ülke ve millet olarak hem sahada, hem de masada istediklerimizi elde edebilmek için tek ses olmaya devam etmeliyiz” dedi.
Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından başarılı olan öğrencilere hediyeleri verildi.

ADANA

18 Ekim 2019 Cuma

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