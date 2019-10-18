Vali Demirtaş, minik öğrencilere yemek ikram etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Yüreğir Güney Adana Aşevinden anaokullarına temin edilmeye başlanan öğle yemeği faaliyetini yerinde incelemek amacıyla Yüreğir Hatice Hatun Anaokulu’nu ziyaret etti.

342 anaokulu öğrencisine verilen öğle yemeği hizmeti hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “Güney Adana bölgesinin sosyoekonomik ve kültürel kalkınması amacıyla uygulamaya başladığımız Güney Adana Kalkınma Programımız vesilesiyle yine güzel bir etkinlikte hep birlikteyiz” dedi.

Proje kapsamında haftanın 5 günü öğlen saatlerinde 1 öğün olarak sıcak yemek dağıtımı yapıldığı bilgisini veren Vali Demirtaş, “Bununla birlikte minik öğrencilerimize meyve suyu ya da ayran ve yanında mevsim meyvesi verilmektedir. Bizler çocuklarımızın eşit imkanlara sahip olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kucaklayacak projeleri hayata geçirme gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Vali Demirtaş, açıklamalarının ardından miniklerle sohbet ederek öğle yemeği ikramında bulundu.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.